Шуфрича зняли з важливої посади в Раді: замість нього поки — скандальний нардеп

Комітету не щастить із головою вже вдруге

Народного депутата Нестора Шуфрича, який зараз перебуває у СІЗО за підозрою у державній зраді, зняли з посади голови Комітету свободи слова Верховної Ради. Регламентний комітет підтримав ухвалу керівництва ВР.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Вын назвав й наступника Шуфрича.

"В.о. комітету буде Євген Брагар. Той депутат, який пропонував продати собаку за оплату комуналки. Так і живемо", — написав він.

Як відомо, 15 вересня Шуфрича затримала СБУ, він є фігурантом справи про створення російської шпигунської мережі колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем. Зокрема, його підозрюють у тому, що за завданням Сівковича він поширював в українських ЗМІ російську пропаганду. Його дії розглядаються у контексті статті про державну зраду.

Нагадаємо, у 2020 році народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар запропонував пенсіонерці продати породистого собаку та розплатитися за комунальні послуги. Мешканка Кіровоградської області додзвонилася до ток-шоу за участю нардепа та запитала "Як прожити на пенсію, яка цілком йде на оплату комуналки?", — поцікавилася Любов Павлівна. На це він відповів: "Якщо собака у дворі елітної породи, вона може її продати будь-якої миті і спокійно заплатити".

Цей вислів викликав широкий резонанс та обурення українців. Після скандалу Брагар майже повністю випав із публічного простору. Однак, судячи з нового призначення, його кар’єра складається непогано.

Раніше "Телеграф" розповідав, у скільки Forbes оцінює стан заарештованого нардепа Шуфрича. Його активи можуть бути конфісковані.