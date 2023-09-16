Forbes оцінив статки заарештованого нардепа Шуфрича: його активи можуть конфіскувати (інфографіка)

У відкритих джерелах статки Шуфрича скромні

Печерський суд Києва ухвалив рішення відправити народного депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича під варту без права внесення застави за підозрою у державній зраді. Тим часом його статки оцінюються більш ніж у 100 млн доларів.

Про це повідомляє Forbes Ukraine. Як пояснив виданню адвокат Станіслав Борис, якщо вина Шуфрича буде доведена в суді, на нього чекає 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Санкція статті про держзраду — залізобетонна підстава для арешту майна аж до вироку суду та подальшої його конфіскації", — пояснив він.

У відкритих джерелах статки Шуфрича скромні. За даними аналітичної платформи YouControl, він володіє мисливським клубом і має 25% частку в неприбутковій компанії з роздрібної торгівлі авто ТОВ "Рейтинг". Згідно з декларацією за 2020 рік, він увійшов до списку депутатів, які задекларували найбільше готівки – 146,5 млн грн. Після припинення електронного декларування її доля невідома.

За оцінкою Forbes, зараз статки Шуфрича становлять щонайменше 100 млн доларів. Здебільшого – це готівка. Також йому належить 6,5% Київського річкового порту.

Статки Нестора Шуфрича. Інфографіка Forbes

У своїх розрахунках Forbes спирався на публічну інформацію. Основна відома угода нардепа – продаж 50% "Нафтогазвидобування" за $96 млн. Вартість його задекларованої нерухомості (наприклад, два будинки в Козині на 700 і 330 кв. м) істотно менша за $96 млн, тому в інфографіці вказано саме готівку як основні статки.

Нагадаємо, 15 вересня Шуфрича затримала СБУ, він є фігурантом справи про створення російської шпигунської мережі колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем. Зокрема, його підозрюють у тому, що за завданням Сівковича він поширював в українських ЗМІ російську пропаганду. Його дії розглядаються у контексті статті про державну зраду.

"Телеграф" поговорив із низкою експертів і дізнався, чому Шуфрича затримали тільки зараз і чи є шанс на те, що його реально посадять, як це було з кумом російського диктатора Віктором Медведчуком.