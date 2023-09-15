Чи хотів здати частину України? Під час обшуків у Шуфрича знайшли цікавий документ (фото)

Обшуки у політика пройшли 15 вересня

Під час обшуків у народного депутата України Нестора Шуфрича співробітники СБУ виявили документ, де детально описувався статус автономії для Донецької та Луганської областей. Він був датований липнем 2014 року.

Про це повідомили джерела "Телеграфу" у Службі безпеки України. Окрім Шуфрича, під документом також розписався і колишній народний депутат Віктор Медведчук.

Документ передбачав перейменування зазначених областей на "краї". Їм пропонувалося надати широку автономію та право проведення виборів. Там також мали сформувати свої парламент та уряд.

"Цинізм ситуації в тому, що саме в липні 2014 року Шуфрич публічно заявляв, що обидва його сини підуть воювати в АТО, якщо їх закличуть. А в цей час готував документи, що підривають суверенітет і територіальну цілісність України", — уточнює джерело.

Цікаво, що деякі з перелічених положень документа згодом стали основою перших та других Мінських угод. Пізніше процес імплементації Мінських угод в українське законодавство було зупинено і їх не було реалізовано.

Як відомо, Шуфрич під час обшуків отримав підозру у держзраді.

Раніше Телеграф писав про те, що під час обшуків у Шуфрича знайшли багато цікавих речей.