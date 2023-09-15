Хотел сдать часть Украины? Во время обысков у Шуфрича нашли интересный документ (фото)

Обыски у политика прошли 15 сентября

Во время обысков у народного депутата Украины Нестора Шуфрича сотрудники СБУ обнаружили документ, в котором детально описывался статус автономии для Донецкой и Луганской областей. Он был датирован июлем 2014 года.

Об этом сообщили источники "Телеграфа" в Службе безопасности Украины. Кроме Шуфрича под документом также расписался и бывший народный депутат Виктор Медведчук.

Документ предусматривал переименование указанных областей в "края". Им предлагалось предоставить широкую автономию и право проведения выборов. Там также должны были сформировать свои парламент и правительство.

"Цинизм ситуации в том, что именно в июле 2014 года Шуфрич публично заявлял, что оба его сына пойдут воевать в АТО, если их призовут. А в это время готовил документы, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины", — уточняет источник.

Интересно, что некоторые из перечисленных положений документа впоследствии стали основой первых и вторых Минских соглашений. Позже процесс имплементации Минских соглашений в украинское законодательство был остановлен и они реализованы не были.

Как известно, Шуфрич во время обысков получил подозрение в госизмене.

Ранее "Телеграф" писал о том, что во время обысков у Шуфрича нашли много интересных вещей.