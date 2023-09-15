На Шуфрича одягли кайданки: суд ухвалив рішення щодо скандального нардепа (ексклюзивні фото та відео)

Нардеп перебуватиме під вартою до листопада

Печерський суд Києва ухвалив рішення надіслати народного депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича під варту без права внесення застави.

У залі засідань зміг побувати кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який зняв момент оголошення рішення, а також зробив кілька знімків заарештованого чиновника.

Як бачимо на відео, суд ухвалив повністю задовольнити клопотання слідчих і відправити Шуфрича під варту до 13 листопада включно без права внесення застави.

Після цього на скандального народного депутата вдягли наручники прямо у залі засідань.

Нестора Шуфрича взято під варту

Як повідомлялося раніше, Шуфрича затримала СБУ 15 вересня, він є фігурантом справи щодо створення російської шпигунської мережі колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем. Зокрема, його підозрюють у тому, що за завданням Сівковича він поширював в українських ЗМІ російську пропаганду. Тим самим було його вчинки розглядаються у тих статті про державну зраду.

У свою чергу "Телеграф" поговорив із низкою експертів і дізнався, чому Шуфрича затримали тільки зараз і чи є шанс на те, що його реально посадять, як це було з кумом російського диктатора Віктором Медведчуком.