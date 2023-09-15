На Шуфрича одягли кайданки: суд ухвалив рішення щодо скандального нардепа (ексклюзивні фото та відео)
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Нардеп перебуватиме під вартою до листопада
Печерський суд Києва ухвалив рішення надіслати народного депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича під варту без права внесення застави.
У залі засідань зміг побувати кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який зняв момент оголошення рішення, а також зробив кілька знімків заарештованого чиновника.
Як бачимо на відео, суд ухвалив повністю задовольнити клопотання слідчих і відправити Шуфрича під варту до 13 листопада включно без права внесення застави.
Після цього на скандального народного депутата вдягли наручники прямо у залі засідань.
Як повідомлялося раніше, Шуфрича затримала СБУ 15 вересня, він є фігурантом справи щодо створення російської шпигунської мережі колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем. Зокрема, його підозрюють у тому, що за завданням Сівковича він поширював в українських ЗМІ російську пропаганду. Тим самим було його вчинки розглядаються у тих статті про державну зраду.
У свою чергу "Телеграф" поговорив із низкою експертів і дізнався, чому Шуфрича затримали тільки зараз і чи є шанс на те, що його реально посадять, як це було з кумом російського диктатора Віктором Медведчуком.