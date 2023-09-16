Forbes оценил состояние арестованного нардепа Шуфрича: его активы могут конфисковать (инфографика)

В открытых источниках состояние Шуфрича скромное

Печерский суд Киева принял решение отправить народного депутата от запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича под стражу без права внесения залога по подозрению в государственной измене. Тем временем его состояние оценивается более чем в 100 млн долларов.

Об этом сообщает Forbes Ukraine. Как пояснил изданию адвокат Станислав Борис, если вина Шуфрича будет доказана в суде, его ждет 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Санкция статьи о госизмене – железобетонное основание для ареста имущества вплоть до приговора суда и последующей его конфискации", – пояснил он.

В открытых источниках состояние Шуфрича скромное. По данным аналитической платформы YouControl, он владеет охотничьим клубом и имеет 25%-ную долю в неприбыльной компании по розничной торговле авто ООО "Рейтинг". Согласно декларации за 2020 год, он вошел в список депутатов, задекларировавших больше всего наличных – 146,5 млн грн. После прекращения электронного декларирования их судьба неизвестна.

По оценке Forbes, сейчас состояние Шуфрича составляет минимум 100 млн долларов. В основном – это наличные деньги. Также ему принадлежат 6,5% Киевского речного порта.

Состояние Нестора Шуфрича. Инфографика Forbes

В своих расчетах Forbes опирался на публичную информацию. Основное известное соглашение нардепа – продажа 50% "Нафтогазвидобування" за $96 млн. Стоимость его задекларированной недвижимости (например, два дома в Козине на 700 и 330 кв м) существенно меньше $96 млн, поэтому в инфографике указаны именно наличные деньги как основное состояние.

Напомним, 15 сентября Шуфрича задержала СБУ, он является фигурантом дела о создании российской шпионской сети бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем. В частности его подозревают в том, что по заданию Сивковича он распространял в украинских СМИ российскую пропаганду. Его действия рассматриваются в контексте статьи о государственной измене.

"Телеграф" поговорил с рядом экспертов и узнал, почему Шуфрича задержали только сейчас и есть ли шанс на то, что его реально посадят, как это было с кумом российского диктатора Виктором Медведчуком.