"Сколько дней не били Шуфрича". Откуда пошел мем, история боев скандального нардепа (видео)

Зеленый пояс по каратэ не всегда спасал Шуфрича

Народный депутат, член депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", который, несмотря на пророссийское политическое прошлое, продолжает работать в Верховной Раде, сегодня снова стал главным ньюзмейкером дня. К нему с обысками пришли сотрудники Службы безопасности Украины. Шуфрич оказался подозреваемым в деле о госизмене в роли члена российской шпионской сети, которую якобы создал сотрудник фсб и бывший народный депутат, экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович. Мол, Сивкович из московского офиса координировал работу российской агентуры, а Шуфрич работал уже на месте и был одним из рупоров кремля.

Однако возможный шпионаж — не единственная звездная роль Шуфрича. По совпадению разных факторов он попадал под горячую руку руководству или оппонентам (причем буквально), после чего стал героем мема "Сколько дней не били Шуфрича". Рассказываем об этом подробнее.

История боев

Первое публичное сражение Шуфрича состоялось в 2004 году во время выборов президента. В то время Шуфрич был представителем кандидата Виктора Януковича и бросился в драку в ЦИК с оппонентами от "Нашей Украины" в ЦИК. При этом в пылу драки он обнажил торс.

В день инаугурации Ющенко Шуфрича избили на Майдане кефиром и печеным картофелем поклонники президента. Тот прибыл на Крещатик, чтобы пообщаться со сторонниками Януковича, протестующими против инаугурации Ющенко.

В 2005-м Шуфрича ударила головой в пол милиция, когда он защищал экс-губернатора Закарпатья Ивана Ризака.

Шуфрич хвастался, что у него был зеленый пояс по каратэ и в 2008 году вызвал на поединок тогдашнего руководителя Государственного управления делами Валерия Гелетея. Однако это сражение так и не произошло. Шуфрич поспаринговал со своим тренером.

Дальше – больше, весовая категория противников растет. 11 декабря 2009 года во время программы "Шустер Live" произошла потасовка между Шуфричем и министром внутренних дел Юрием Луценко. Инцидент произошел после того, как по обвинению Шуфрича в адрес Луценко в пьянстве последний стал вспоминать, как Шуфрич сломал в свое время челюсть своей жене. Луценко написал заявление на Шуфрича и оставил программу.

В 2009-м он попытался разрешить кулаками конфликт с тогдашним главой Администрации президента Сергеем Левочкиным. Шуфрич нокаутировал Левочкина. Тот не сообщил Нестору Ивановичу, что Янукович собирается посетить закрепленный за ним округ в Керчи, из-за чего Янукович упрекнул его в том, что тот его не сопровождал. После окончания заседания фракции Шуфрич ударил Левочкина кулаком в лицо. Тот откинулся к стене и стал по ней сползать.

В 2014-м после пятилетнего перерыва Шуфричу досталось от митингующих возле Верховной Рады. Сначала толпа, окружив его, пыталась повести по улице Грушевского к Майдану. Но в ситуацию вмешался Святослав Вакарчук и убедил отпустить политика. За день до этого он получил удар в губу от сессионного зала Рады во время перепалки между депутатами, Шуфрич имел неосторожность что-то обидное сказать нардепу Николаю Паламарчуку. После этого Шуфрича отступил.

30 сентября 2014 года в Одессе. Шуфрич попал под руку активистов, разбивших ему нос.

20 декабря 2018-го Шуфрича избили, когда Рада с дракой переименовывала Украинскую православную церковь Московского патриархата. Шуфрич сорвал с трибуны плакат, требовавший отдать под суд Виктора Медведчука. Вспыхнула кулачная потасовка с участием большой группы депутатов из "Народного фронта", БПП и "опоблоковцев", в частности Юрия Бойко. Шуфрича в лицо ударил Юрий Береза. Досталось также Бойко.

18 февраля 2022 года в эфире "Свободы слова Савика Шустера" Шуфричу "вмазал" журналист, главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов. Перед этим Шуфрич заявил, что фракция ОПЗЖ — вторая в парламенте и "за ней стоят украинцы". Бутусов отметил, что народные депутаты от ОПЗЖ "убежали за границу", назвал Шуфрича предателем и заявил, что тот вместе с лидером партии НАШИ Евгением Мураевым распространяют российские нарративы, в то время как на Донбассе продолжается эскалация.

Юрий Бутусов также попросил не давать слова этим двум политикам, потому что они распространяют российские нарративы. Однако Шустер ответил, что "изменник или нет – пусть устанавливает суд", а также пытался погасить нарастающий конфликт фразой, но не удалось: оплеуху от журналиста Шуфрич получил как раз после того, как пытался в очередной раз повторить российские нарративы. После удара журналиста Бутусов и Шуфрич начали сражаться и упали на пол. Во время потасовки в зале слышались крики "Мочи его". Вероятно, призывали "мочить" именно Шуфрича.

Откуда мем о счетчике Шуфрича

В 2019 году активисты устроили у стен офиса президента на Банковой демонстрацию, напомнив, что Нестор Шуфрич не бит уже 251 день. Акция протеста под ОП проходила против назначения Шуфрича главой комитета ВР по вопросам свободы слова. Мол, общество и украинские СМИ следят за тем, как долго не били нардепа Шуфрича, счетчик работает с 2014 года. Также соцсети отмечали так называемые круглые даты – например, 1000 дней.

Сколько дней не били Шуфрича

После драки Шуфрича и Бутусова соцсети вспыхнули мемом, что журналист обнулил счетчик политика и распространяли сообщения в стиле "Шуфрича не били 0 дней" и реагировали фотожабами.

Мемы о Шуфриче

Откуда такая неприязнь

Кстати, журналист Сергей Руденко в свежие обыски СБУ напомнил 7 фактов из жизни Нестора Шуфрича, описывающих его скандальную карьеру. Так, в 1998 году Шуфрич впервые был избран народным депутатом Украины в Закарпатском избирательном округе № 70 и присоединился к СДПУ(о). С тех пор в парламентских кулуарах шутили, что у Нестора Ивановича мобильный только с одной кнопкой – для принятия звонков от Виктора Медведчука.

Он дважды избирался в Верховную Раду по списку Партии регионов. В 2005 году против Нестора Шуфрича было возбуждено 18 уголовных дел. Однако ни одна из них так и не попала в суд. Его обвиняли в злоупотреблении служебным положением, нарушении законодательства при добыче газа, незаконной приватизации объектов недвижимости, подкупе избирателей.

16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" — пакет антидемократических законов, существенно ограничивших права граждан и свободу слова. На досрочных выборах в Верховную Раду 2014 баллотировался по спискам партии "Оппозиционный блок". В ноябре 2017 года вступил в партию "При жизни", основанную бывшим членом "Оппоблока" Вадимом Рабиновичем. От ОПЗЖ Шуфрич баллотировался в Верховную Раду девятого созыва. Кума Нестора Шуфрича – жена Медведчука – Оксана Марченко. Она в июле 2017 вместе с боксером Владимиром Кличко крестила дочь Нестора Ивановича и его третьей жены Екатерины.

Ранее Шуфрич хвастался, что в первые дни полномасштабного российского вторжения вроде бы стал терробороновцем одного из "небольших столичных отрядов" и готов был защищать в его составе Верховную Раду.