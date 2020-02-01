"Можно продать собаку": нардеп предложил пенсионерке необычный способ оплаты коммуналки

Новости Украины:Нардеп "Слуги народа" предложил украинской пенсионерке оплатить коммуналку продав собаку.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагарь предложил пенсионерке продать породистую собаку и расплатиться за коммунальные услуги.

Об этом он заявил в эфире 112 канала.

Женщина дозвонилась до студии и спросила у депутатов, как прожить на пенсию в 2 тысячи гривень и оплачивать коммунальные услуги.

Народные избранники начали обсуждать варианты решения проблемы. Вскоре Брагар "согласился, что в таких условиях действительно трудно прожить", но надо определить, есть ли у пенсионерки еще какое-то имущество.

Он пояснил, что "лично встречал ситуацию, когда женщина хотела получить субсидию, имея несколько квартир".

Брагарь утверждал, что "субсидия должна формироваться в зависимости от финансов человека".

В случае, если у пенсионерки есть собака элитной породы, ее можно продать и таким образом рассчитаться за коммунальные услуги: "Если собака элитной породы во дворе, то она может ее продать и в любой момент спокойно заплатить".