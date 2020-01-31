В Украине хотят запретить деятельность "Слуги народа"

Новости Украины:Минюст хотят обязать запретить деятельность партии "Слуга народа".

Окружной административный суд города Киева просят обязать Министерство юстиции Украины обратиться в суд с иском о запрете деятельности партии "Слуга народа".

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Министерству юстиции Украины. Истец просит суд признать противоправным бездействие Минюста относительно не осуществления контроля над деятельностью партии "Слуга народа" в части соблюдения ею требований Закона Украины "О политических партиях в Украине" и своего устава", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди других требований иска - обязать Минюст обратиться в административный суд с иском о запрете деятельности политической партии "Слуга народа".

В пресс-службе отмечают, что сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.