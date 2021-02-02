"Продай собаку - заплати за газ" год спустя: куда пропал "слуга народа" Брагар после конфуза на ТВ (фото, видео)

Ровно год назад вся Украина со смехом сквозь слезы переживала историю, которая получила название "Продай собаку – заплати за газ!". Главный герой скандала, народный депутат "Слуги народа" Евгений Брагар, без тени сомнения предложил пожилой украинке рассчитаться за коммуналку… собакой. Все это произошло в прямом эфире и вызвало неслабый резонанс.

Что случилось?

Ток-шоу "Голос народа" на телеканале "112 Украина". Молодой нардеп Брагар беседует с телеведущим на традиционные для политических шоу темы и отвечает на вопросы случайных украинцев, дозвонившихся в студию. Звонок 66-летней Любви Павловны Колючей из села Аджамка Кировоградской области был для политика из разряда неприятных, но традиционных в наших реалиях.

"Как прожить на пенсию, которая целиком уходит на оплату коммуналки?", - поинтересовалась Любовь Павловна.

Ответ народного депутата традиционным не назовешь: "Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить".

Слова депутата шокировали всех: зрителей в студии и по телевизору, телеведущего, который на некоторое время ушел в ступор, Любовь Павловну из Аджамки и, возможно, даже её дворового пса (да, он действительно существует!) по кличке Шарик. Позже Евгений Брагар, конечно же, написал в Facebook пост раскаяния, заявив, что не хотел никого обидеть своим предложением. Но колесницу народного гнева было не остановить – тысячи украинцев оставляли под постом гневные комментарии.

Как отреагировал интернет?

Креативные пользователи Сети, разумеется, увековечили эту историю в мемах. Мы собрали несколько самых удачных из них.

Как сложилась судьба Брагара?

Сложно сказать, связано ли это напрямую с "собачьей историей", но факт таков: Евгений Брагар почти полностью выпал из публичного пространства. С февраля 2020 года он уже не ходок на политические ток-шоу и на ТВ в целом. Единственное, что нам удалось отыскать – его интервью малоизвестному ютуб-каналу, в котором он рассказал, что отвечая на вопрос пенсионерки имел в виду совсем не то, о чем все подумали.

Упоминается в СМИ Брагар разве что в отрицательном контексте. Например, недавно телеграм-канал "PavlovskyNEWS" сообщил, что нардеп купил себе автомобиль на нерастаможенных номерах и сделал это "чтобы поддержать доступную растаможку и жить, как его избиратели".

Наконец, по данным Комитета избирателей Украины, Евгений Брагар попал в список самых молчаливых людей под куполом. За весь 2020-й год парламентарий ни разу не выступил с трибуны Верховной Рады.

В том, что Евгений Брагар знатно зашкварился в истории с собакой, сомнений нет. По всей видимости, в руководстве "Слуг народа" дали ему понять, что лишний раз на глаза народу лучше не попадаться. Молодой нардеп потратил год, не заработав для себя никаких политических дивидендов. С другой стороны, возможно, ему следует сказать спасибо за то, что он вообще получает зарплату и привилегии нардепа. И благодарить за это он должен, скорее всего, президента Владимира Зеленского, который еще в феврале 2020-го публично поддержал Брагара.

Жаль, что никто не поддержал саму Любовь Павловну из Аджамки, которой за год оплачивать коммунальные услуги стало только сложнее.