Коммуналка за собаку: Зеленский поддержал Брагара

Новости Украины:Владимир Зеленский считает Евгения Брагара умным человеком, но не опытным политиком.

Владимир Зеленский считает, что в партии "Слуга народа" не должны находиться люди, которые не могут быть лицом партии. Поэтому сними нужно расставаться. Однако в случаи с депутатом Брагаром, который предлагал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку, необходимо подумать.

Владимир Зеленский считает высказывание депутата некрасивым. Однако глава государства списывает это на неопытность молодого политика.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью одному из украинских изданий. Президент Украины поддержал Евгения Брагара сказав, что он довольно умный молодой человек, однако не опытный в силу своего возраста.

"В этом случае давайте посмотрим. Я его знаю, я с ним общался, он работал в нашем штабе, он историк, аспирант в Институте Шевченко. Умный человек, но очень молодой. Я всегда поддерживаю молодых людей, но видим, что бывает", - сказал президент.

Напомним, главной стратегией команды президента является "не потерять страну".