Шуфрича сняли с важнейшей должности в Раде: вместо него пока - скандальный нардеп

Комитету не везет с главой уже второй раз

Народного депутата Нестора Шуфрича, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в государственной измене, сняли с должности председателя Комитета свободы слова Верховной Рады. Регламентный комитет поддержал постановление руководства ВР.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Он назвал и приемника Шуфрича.

"И.о. комитета будет Евгений Брагар. Тот депутат, который предлагал продать собаку за оплату коммуналки. Так и живем", — написал он.

Как известно, 15 сентября Шуфрича задержала СБУ, он является фигурантом дела о создании российской шпионской сети бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем. В частности его подозревают в том, что по заданию Сивковича он распространял в украинских СМИ российскую пропаганду. Его действия рассматриваются в контексте статьи о государственной измене.

Напомним, в 2020 году народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар предложил пенсионерке продать породистую собаку и расплатиться за коммунальные услуги. Жительница Кировоградской области дозвонилась в ток-шоу с участием нардепа и спросила "Как прожить на пенсию, которая целиком уходит на оплату коммуналки?", — поинтересовалась Любовь Павловна. На это он ответил: "Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить".

Это высказывание вызвало широкий резонанс и возмущение украинцев. После скандала Брагар почти полностью выпал из публичного пространства. Однако судя по новому назначению, его карьера складывается неплохо.

Ранее "Телеграф" рассказывал, во сколько Forbes оценивает состояние арестованного нардепа Шуфрича. Его активы могут конфисковать.