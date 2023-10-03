Как и писал "Телеграф": скандальный нардеп разводится, причина может быть непростой

Пара осталась в дружеских отношениях после развода

Нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы – За жизнь", который сегодня входит в депутатскую группу "Восстановление Украины", Вадим Столар больше не в браке со своей супругой Инной Майструк. Причину их развода он публично не озвучивал.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, с бывшей женой они остаются друзьями.

"Спасибо за все эти 23 года вместе, за вдохновение, за постоянную поддержку во всех моих начинаниях и наших замечательных детей!", — написал он.

Отметим, что "Телеграф" еще в августе текущего года писал, что дело о разводе семейной пары было зарегистрировано 31 июля этого года в Обуховском районном суде Киевщины. Произошедшие перед началом процедуры развода события дают основания полагать, что пара пытается спасти семейные активы, к которым проявляют внимание правоохранители.

Вадим Столлар с Инной Майструк

Так, в феврале 2023 года СБУ провела обыски на предприятиях нардепа. Коммерческие структуры депутата-застройщика заподозрили в причастности к противоправным схемам легализации средств в интересах экс-нардепах. К тому моменту эти лица уже фигурировали в делах о госизмене. Речь идет о Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке из ОПЗЖ.

В случае, если Столару сообщат о подозрении, арест активов его семьи неминуем. То есть, есть основания предположить, что разводом пара могла вывести активы из зоны риска.

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Напомним, Вадим Столар за время полномасштабной войны в Украине не совершал поездки за границу за счет государства и в качестве народного депутата. Такую информацию "Телеграф" получил от аппарата Верховной Рады Украины.