Нардеп лжет? Рада не отправляла Вадима Столара в командировку во Францию (документ)

Одиозный застройщик регулярно бывает во Франции, но как эти визиты связаны с парламентской деятельностью.

Народный депутат, одиозный столичный застройщик и бывший функционер запрещенной ОПЗЖ Вадим Столар (сейчас входит в депутатскую группу "Восстановление Украины"), за время широкомасштабного вторжения не совершал официальных заграничных командировок в статусе народного избранника.

Об этом сайту "Телеграф" стало известно из ответа аппарата Верховной Рады Украины на информационный запрос издания.

Так, по данным журналистов-расследователей, с начала широкомасштабного вторжения Вадим Столар уезжал из Украины трижды: в апреле, мае и июне 2023 года и в настоящее время находится за границей.

Столар гостит в Дубае и Нице и не отрицает этого, объясняя, что во Франции находится его семья. Кроме того, последний выезд из страны в июне вроде бы был связан с "официальной командировкой в Сенат Франции". По крайней мере, такое объяснение Столар давал украинским СМИ.

"Телеграф" поинтересовался у аппарата Верховной Рады, а сколько таких официальных заграничных командировок в период с 24 февраля 2022 года по 18 августа 2023 года осуществил народный депутат Вадим Столар.

В аппарате парламента сообщили, что в запрашиваемый период бюджетные средства на пребывание в отпуске и осуществление командировок Столаром не использовались, соответственно, какие официальные загранкомандировки совершил депутат, Верховной Раде неизвестно.

Напомним, что в Украине продолжают действовать многочисленные благотворительные фонды, основанные бывшими функционерами ОПЗЖ, в том числе и Вадимом Столаром.