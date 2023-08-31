Нардеп бреше? Рада не відправляла Вадима Столара у відрядження до Франції (документ)

Одіозний забудовник регулярно буває у Франції, але наскільки ці візити пов'язані з парламентською діяльністю.

Народний депутат, одіозний столичний забудовник і колишній функціонер забороненої ОПЗЖ Вадим Столар (зараз входить до депутатської групи "Відновлення України"), за час широкомасштабного вторгнення не здійснював офіційних закордонних відряджень у статусі народного обранця.

Про це сайту "Телеграф" стало відомо з відповіді апарату Верховної Ради України на інформаційний запит видання.

Так, за даними журналістів-розслідувачів, від початку широкомасштабного вторгнення Вадим Столар виїжджав з України тричі: у квітні, травні та червні 2023 року і на даний час перебуває за кордоном.

Столар гостює в Дубаї та Ніці і не заперечує цього, пояснюючи, що у Франції перебуває його родина. Крім того, останній виїзд з країни у червні начебто був пов'язаний із "офіційним відрядженням до Сенату Франції". Принаймні таке пояснення Столар давав українським ЗМІ.

"Телеграф" поцікавився у апарату Верховної Ради, а скільки ж таких офіційних закордонних відряджень у період з 24 лютого 2022 року по 18 серпня 2023 року здійснив народний депутат Вадим Столар.

В апараті парламенту повідомили, що у запитуваний період бюджетні кошти на перебування у відпустці та здійснення відряджень, Столаром не використовувались, відповідно, які офіційні закордонні відрядження здійснив депутат, Верховній Раді невідомо.

Нагадаємо, що в Україні продовжують діяти численні благодійні фонди, засновані колишніми функціонерами ОПЗЖ, у тому числі і Вадимом Столаром.