Віра Брежнєва опосередковано підтвердила розлучення з Костянтином Меладзе

Співачка представила у соцмережі новий альбом, вперше заговоривши про розлучення

Популярна співачка Віра Брежнєва, яка вийшла заміж за продюсера Костянтина Меладзе у 2015 році, вперше прокоментувала чутки про своє розлучення. Ці чутки ходять в інтернеті ще з минулого року, але до сьогодні Брежнєва їх не коментувала. Нагадаємо, буквально менше місяця тому, у середині вересня, Меладзе запідозрили у романі з молодою співачкою, екс-учасницею гурту "ВІА Гра" Софією Тарасовою.

А сьогодні у своєму Instagram Брежнєва представила новий міні-альбом, перший українською мовою. "Війна, розлучення, трансформації, подяка, музика та голос… Все це в моєму першому міні-альбомі українською "Дякую"", — написала вона.

Природно, що підписники відразу звернули на це увагу. "Одна я помітила слово розлучення і хочу пояснень?", "Розлучення?", "А що у вас з Меладзе?" — розпитують у коментарях користувачі.

Проте подробиці про свої стосунки з Меладзе та причини розлучення співачка розповідати не поспішає. На фото до композицій, представлених у соцмережі, Брежнєва виглядає і задумливою, і щасливою, і мрійливою.

Фото: скриншот з instagram.com/ververa

Фото: скриншот з instagram.com/ververa

Фото: скриншот з instagram.com/ververa

Фото: скриншот з instagram.com/ververa

Фото: скриншот з instagram.com/ververa

Фото: скриншот з instagram.com/ververa

Брежнєва, яка родом із Дніпропетровської області, тривалий час працювала та жила в росії. Після повномасштабного російського вторгнення Брежнєва підтримала Україну та виїхала до Європи, де допомагала українським біженцям.

В інтернеті ходили чутки про розлучення Брежнєвої та Меладзе через різні політичні погляди. Ані вона, ані він цю інформацію не коментували.