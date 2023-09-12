Брежнєва, прощай? Костянтина Меладзе запідозрили у романі з молодою співачкою (фото)

Новою дівчиною композитора називають ексучасницю гурту "ВІА Гра"

Чутки про розлучення відомого композитора Костянтина Меладзе та популярної співачки Віри Брежнєвої з’явилися ще 2022 року. А тепер чоловікові взагалі приписують роман із молодою співачкою, родом із Києва.

Російські ЗМІ повідомляють, що новою обраницею композитора нібито стала ексучасниця гурту "ВІА Гра" Софія Тарасова. Якщо це правда, то Меладзе старший не зраджує своїх уподобань: знову українка, і знову екс"ВІА Гра".

Приводом для таких розмов став спільний трек Костянтина та Софії — лірична композиція "Чому я?", яку, звичайно, написав сам Меладзе. На підтвердження їхнього роману, а також розлучення з Брежнєвою наводиться аргумент, що для Віри Костянтин давно нічого не писав. Плюс до всього, Брежнєва видалила із соцмереж всі фотографії з Меладзе.

Хто така Софія Тарасова

Софії Тарасовій 22 роки, і вона уродженка Києва, яка після повномасштабного російського вторгнення вирішила змінити свою батьківщину та змінила громадянство України на російський паспорт. Хоча початок своєї музичної кар’єри вона будувала саме в Україні та навіть встигла представити нашу країну на конкурсі "Дитяче Євробачення 2013", де посіла 2-е місце.

Таким фото "похвалилася" Софія перед своїми підписниками в Інстаграм

Щобільше, юна Софія брала участь у записі пісні "Світ без війни" у 2014 році. Однак на цьому її патріотизм закінчився. 2020 року вона стала учасницею групи "ВІА Гра", і вирішила, що росія їй ближче.

24 лютого 2022 року Тарасова підтримала російський пропагандистський наратив про "братні народи". У день повномасштабного російського вторгнення на її сторінці в Інстаграм з’явилася лише така публікація:

"мої батьки з Ленінграда. як і всі попередні покоління. але через те, що батьки переїхали, я народилася і виросла в Києві. єдина в сім’ї знаю українську мову. все своє життя, я відчувала себе на стику. на стику братніх культур. зсередини розриває на частини. моя душа болить. дуже страшно. говорити щось складно, і тому вважаю за потрібне зараз, берегти свої сили для підтримки своїх близьких. Дай Боже миру нам усім.

Однак з росії дівчина все ж таки виїхала. Судячи з її фотографій у соціальних мережах, дівчина роз’їжджає Європою та США. Ну і звичайно нічого крім як знімкі з різних фотосесій та відпочинку на її сторінці немає.

Зазначимо, що з Меладзе дівчина познайомилася ще 2018 року, коли стала учасницею російської версії шоу "Голос-7 ", де й обрала команду композитора. Тарасовій вдалося пройти в шоу до півфіналів.

Нагадаємо, Віра Брежнєва довго жила і працювала в росії, але після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року підтримала Україну, звідки вона родом. Співачка разом із донькою виїхала до Європи, займалася гуманітарною допомогою українським біженцям.

Крім того, в мережі повідомлялося про нібито розлучення Брежнєвої з чоловіком Костянтином Меладзе через різні політичні погляди, проте ніхто з пари не висловлювався з цього приводу. Крім того, з’являлася інформація про продаж особняка подружжя у Москві.