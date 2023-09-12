Брежнева, прощай? Константина Меладзе заподозрили в романе с молодой певицей (фото)

Новой девушкой композитора называют экс-участницу группы "ВИА Гра"

Слухи о разводе известного композитора Константина Меладзе и популярной певицы Веры Брежневой появились еще в 2022 году. А теперь мужчине и вовсе приписывают роман с молодой певицей, родом из Киева.

Российские СМИ сообщают, что новой избранницей композитора якобы стала экс-участница группы "ВИА Гра" София Тарасова. Если это правда, то Меладзе старший не изменяет своим вкусам: снова украинка, и снова экс-"ВИА Гра".

Поводом для таких разговоров стал совместный трек Константина и Софии — лирическая композиция "Почему я?", которую конечно же написал сам Меладзе. В подтверждение их романа, а также развода с Брежневой наводится аргумент, что для Веры Константин давно ничего не писал. Плюс ко всему, Брежнева удалила из соцсетей все фотографии с Меладзе.

Кто такая София Тарасова

Софии Тарасовой 22 года, и она уроженка Киева, которая после полномасштабного российского вторжения решила сменить свою родину и сменила гражданство Украины на российский паспорт. Хотя начало своей музыкальной карьеры она строила именно в Украине, и даже успела представить нашу страну на конкурсе "Детское Евровидение 2013", где заняла 2-е место.

Таким фото "похвасталась" София перед своими пожписчиками в Инстаграм

Более того, юная София принимала участие в записи песни "Мир без войны" в 2014 году. Однако на этом ее патриотизм и закончился. В 2020 году она стала участницей группы "ВИА Гра", и решила, что россия ей ближе.

24 февраля 2022 года Тарасова поддержала российский пропагандистский наратив о "братских народах". В день полномасштабного российского вторжения на ее странице в Инстаграм появилась лишь такая публикация:

"мои родители из Ленинграда. как и все предыдущие поколения. но по причине того, что родители переехали, я родилась и выросла в Киеве. единственная в семье знаю украинский язык. всю свою жизнь, я ощущала себя на стыке. на стыке братских культур. изнутри разрывает на части. моя душа болит. очень страшно. говорить что-то сложно, и потому считаю нужным сейчас, беречь свои силы для поддержки своих близких. Дай Боже мира нам всем. #нетвойне" — написала девушка.

Однако из рф девушка все же выехала. Судя по ее фотографиям в социальных сетях, девушка разъезжает по Европе и США. Ну и конечно ничего кроме как снимкой с различных фотосессий и отдыха на ее странице нет.

Отметим, что с Меладзе девушка познакомилась еще в 2018 году, когда стала участницей российской версии шоу "Голос-7", где и выбрала команду композитора. Тарасовой удалось пройти в шоу до полуфиналов.

Напомним, Вера Брежнева долго жила и работала в рф, но после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года поддержала Украину, откуда она родом. Певица вместе с дочкой выехала в Европу, занималась гуманитарной помощью украинским беженцам.

Кроме того, в сети сообщалось о якобы разводе Брежневой с мужем Константином Меладзе из-за разных политических взглядов, однако никто из пары не высказывался по этому поводу. Кроме того, появлялась информация о продаже особняка супругов в москве.