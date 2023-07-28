Вера Брежнева приехала в Украину впервые за полномасштабную войну: видео с киевского вокзала

Артистка не была в родной стране с того самого 24-го

Популярная певица Вера Брежнева, которая после российского полномасштабного вторжения запела на украинском языке, впервые за полтора года приехала в Украину. Артистка не сдерживала радости от прибытия в родную страну.

На своей странице в Instagram Вера Брежнева опубликовала ролик с киевского вокзала. В комментариях звезду поздравляют с возвращением, но и припоминают долгие годы работы в стране-агрессоре.

Так, певица поделилась эмоциональным роликом. Брежнева даже вальсировала на вокзале Киева.

"Мой солнечный Киев. Мои замечательные друзья. Мое самое ожидаемое путешествие", — говорится в публикации Веры Брежневой.

Пользователи отреагировали на приезд Брежневой в Киев по-разному

Вера Брежнева в Киеве

Как сообщал "Телеграф", Вера Брежнева долго жила и работала в рф, но после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года поддержала Украину, откуда она родом. Певица вместе с дочкой выехала в Европу, занималась гуманитарной помощью украинским беженцам.

Кроме того, в сети сообщалось о якобы разводе Брежневой с мужем Константином Меладзе из-за политических взглядах, однако никто из пары не высказывался по этому поводу. Кроме того, появлялась информация о продаже особняка супругов в москве.