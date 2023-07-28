Віра Брежнєва приїхала в Україну вперше за повномасштабну війну: відео з київського вокзалу

Артистка не була в рідній країні з того самого 24-го

Популярна співачка Віра Брежнєва, яка після російського повномасштабного вторгнення заспівала українською мовою, вперше за півтора роки приїхала до України. Артистка не стримувала радості від прибуття до рідної країни.

На своїй сторінці в Instagram Віра Брежнєва опублікувала ролик із київського вокзалу. У коментарях зірку вітають із поверненням, але й нагадують довгі роки роботи в країні-агресорі.

Так, співачка поділилася емоційним роликом. Брежнєва навіть вальсувала на вокзалі Києва.

"Мій сонячний Київ. Мої чудові друзі. Моя найочікуваніша подорож", — йдеться у публікації Віри Брежнєвої.

Користувачі відреагували на приїзд Брежнєвої до Києва по-різному

Віра Брежнєва у Києві

Як повідомляв "Телеграф", Віра Брежнєва довго жила і працювала в росії, але після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року підтримала Україну, звідки вона родом. Співачка разом із донькою виїхала до Європи, займалася гуманітарною допомогою українським біженцям.

Крім того, в мережі повідомлялося про нібито розлучення Брежнєвої з чоловіком Костянтином Меладзе через політичні погляди, проте ніхто з пари не висловлювався з цього приводу. Крім того, з’являлася інформація про продаж помешкання подружжя в москві.