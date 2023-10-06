Вера Брежнева косвенно подтвердила развод с Константином Меладзе

Певица представила в соцсети новый альбом, впервые заговорив про развод

Популярная певица Вера Брежнева, которая вышла замуж за продюсера Константина Меладзе в 2015 году, в первый раз прокомментировала слухи о своем разводе. Эти слухи ходят в интернете еще с прошлого года, но до сегодняшнего дня Брежнева их не комментировала. Напомним, буквально меньше месяца назад, в середине сентября, Меладзе заподозрили в романе с молодой певицей, экс-участницей группы "ВИА Гра" Софией Тарасовой.

А сегодня в своем Instagram Брежнева представила новый мини-альбом, первый на украинском языке. "Война, развод, трансформации, благодарность, музыка и голос… Все это в моем первом мини-альбоме на украинском "Дякую", — написала она.

Естественно, что подписчики сразу же обратили на это внимание. "Одна я заметила слово развод и хочу объяснений?", "Развод?", "А что у вас с Меладзе?" — расспрашивают в комментариях пользователи.

Однако подробности о своих отношениях с Меладзе и причины расставания певица рассказывать не спешит. На фото к композициям, представленным в соцсети, Брежнева выглядит и задумчивой, и счастливой, и мечтательной.

Фото: скриншот с instagram.com/ververa

Фото: скриншот с instagram.com/ververa

Фото: скриншот с instagram.com/ververa

Фото: скриншот с instagram.com/ververa

Фото: скриншот с instagram.com/ververa

Фото: скриншот с instagram.com/ververa

Брежнева, уроженка Днепропетровской области, долгое время работала и жила в россии. После полномасштабного российского вторжения Брежнева поддержала Украину и уехала в Европу, где помогала украинским беженцам.

В интернете ходили слухи о разводе Брежневой и Меладзе по причине разных политических взглядов. Ни она, ни он эту информацию не комментировали.