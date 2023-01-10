Відома снайперка ЗСУ потрапила до лікарні: що сталося (фото)

Військова розповіла на скільки погладшала за 27 тижнів вагітності

Відома снайпер та офіцер ЗСУ Євгенія Емеральд, яка у жовтні вийшла заміж за українського військовослужбовця та чекає від нього дитину, потрапила до лікарні. Гроза російських окупантів розповіла про свій стан.

Так, на своїй сторінці в Instagram Емеральд повідомила, що за останній місяць двічі перенесла "на ногах" грип, проте через вагітність військової таки довелося звернутися до лікарні.

"Після останнього я трохи погано почувалася…Тепер я перебуваю під повним наглядом у клініці", — розповіла снайпер.

Емеральд запевнила, що зараз із нею все добре. Однак надалі вона й надалі перебуватиме під наглядом у клініці аж до народження дитини. Також вона пообіцяла своїм передплатникам, що коли їй стане краще, вона зможе розповісти більше подробиць про свою вагітність.

Пізніше у сторіс Емеральд повідомила, що за 27 тижнів вагітності вона одужала на 10 кілограм, але до цього на фронті схудла на 8.

"Може, це компенсація", — каже Емеральд.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомий нардеп-військовий зробив пропозицію своєї коханої у новорічну ніч.

Також ми повідомляли про те, що звільнений із полону відомий азовець одружився і зворушив мережу фотографіями із РАГСу.