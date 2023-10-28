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Схудла Опра Вінфрі підкреслила тонку талію стильним вбранням (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Американська ведуча Опра Вінфрі Новина оновлена 28 жовтня 2023, 11:22
Американська ведуча Опра Вінфрі. Фото Getty Images

69-річна телеведуча змогла скинути 18 кг, змінивши харчові звички

Легендарна американська телеведуча та журналістка Опра Вінфрі, слідом за співачкою Селеною Гомес, продемонструвала нові параметри своєї фігури після того, як 69-річній знаменитості вдалося скинути за останній рік цілих 18 кілограмів.

У п’ятницю, 27 жовтня, Уїнфрі відвідала прем’єру документального фільму "Дитина Максін: Історія Тайлера Перрі", яка відбулася на фестивалі AFI Fest 2023 у Голлівуді, Каліфорнія, у кінотеатрі TCL Chinese Theatre.

Вінфрі відвідала захід у стильному шовковому комбінезоні сірого кольору, накинувши на плечі приталений піджак у тон. До образу ведуча додала туфлі з гострим носком на підборах, і завершила його аксесуарами у вигляді кільця та круглих сережок.

Відомо, що минулого року Опра перебудувала свої харчові звички. На початку свого шляху до схуднення вага ведучої становила близько 107 кг і за рік вона успішно скинула 18 кг. Тепер вона підтримує вагу приблизно на рівні 89 кг, при цьому продовжуючи вести активний спосіб життя і насолоджуючись улюбленими стравами — тако і макаронами.

опра Вінфрі
Опра Вінфрі схудла. Фото: Getty Images
опра Вінфрі в костюмі
Телеведуча має чудове почуття стилю. Фото: Getty Images
опра Вінфрі в окулярах
І не скажеш, що їй 69 років. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 50-річна Гайді Клум показала вражаючу фігуру. Німецька том-модель покрасувалася в сукні міді.

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#Схуднення #Стиль #Опра Уїнфрі