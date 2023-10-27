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У яскраво-фіолетовому та з підвіскою "Мама": Джилл Байден викликала фурор у Філадельфії (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Джо та Джилл Байден Новина оновлена 27 жовтня 2023, 21:54
Джо та Джилл Байден. Фото Getty Images

72-річна перша леді США у стильному діловому аутфіті розповіла про важливе для дітей

Перша леді США любить демонструвати яскраві вбрання. Наприклад, нещодавно Джилл Байден з’явилася в компанії свого чоловіка в трендовому рожевому жакеті. І ось знову дружина президента Сполучених Штатів відзначилася вбранням незвичайного кольору.

У п’ятницю 72-річна Джилл Байден викликала фурор, виступивши на пресконференції на честь запуску дитячого анімаційного телешоу на каналі Nickelodeon, в якому розповідатиметься про громадянські права та демократію. Зустріч відбулася у Філадельфії, Пенсільванія.

Про важливість знань для дітей своїх прав та відповідальності перед державою дружина Джо Байдена розповіла у яскравому костюмі фіолетового кольору та туфлях на підборах у тон наряду. Такий незвичайний аутфіт Джилл доповнила золотими аксесуарами — брошкою та двома підвісками: одна була у формі серця, а друга — зі словом "Мама".

джилл байден
Джилл Байден у яскравому костюмі з’явилася у Філадельфії. Фото: Getty Images

Нагадаємо, що з Джо Байденом майбутній доктор наук вийшла заміж у 1977 році. Вона стала мачухою Бо та Гантера, двох його синів від першого шлюбу. У шлюбі у подружжя з’явилася єдина дочка Ешлі.

джилл байден у костюмі
72-річна перша леді США розповіла про важливість знань цивільних прав для дітей. Фото: Getty Images
джилл байден з дітьми
Дружина Джо Байдена любить вбрання яскравих кольорів. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 50-річна Гайді Клум показала вражаючу фігуру. Німецька том-модель покрасувалася в сукні міді.

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#Стиль #Джилл Байден