В ярко-фиолетовом и с подвеской "Мама": Джилл Байден произвела фурор в Филадельфии (фото)

72-летняя первая леди США в стильном деловом аутфите рассказала о важном для детей

Первая леди США любит демонстрировать яркие наряды. К примеру, недавно Джилл Байден показалась в компании своего мужа в трендовом розовом жакете. И вот снова супруга президента Соединенных Штатов отличилась нарядов необычного цвета.

В пятницу 72-летняя Джилл Байден произвела фурор, выступив на пресс-конференции в честь запуска детского анимационного телешоу на канале Nickelodeon, в котором будет рассказываться о гражданских правах и демократии. Встреча состоялась в Филадельфии, Пенсильвания.

О важности знаний для детей своих прав и ответственности перед государством жена Джо Байдена рассказала в ярком костюме фиолетового цвета и туфлях на каблуках в тон наряда. Такой необычный аутфит Джилл дополнила золотыми аксессуарами — брошью и двумя подвесками: одна была в форме сердца, а вторая — со словом "Мама".

Джилл Байден в ярком костюме появилась в Филадельфии. Фото: Getty Images

Напомним, что с Джо Байденом будущий доктор наук вышла замуж в 1977 году. Она стала мачехой Бо и Гантера, двух его сыновей от первого брака. В браке у супругов появилась единственная дочь Эшли.

72-летняя первая леди США рассказала о важности знаний гражданских прав для детей. Фото: Getty Images

Жена Джо Байдена любит наряды ярких цветов. Фото: Getty Images

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