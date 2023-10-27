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Бывшая Леонардо ди Каприо "выгуляла" роскошное черное платье на кинофестивале в Риме (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Американская актриса Камила Морроне Новость обновлена 27 октября 2023, 15:45
Американская актриса Камила Морроне. Фото Getty Images

26-летняя Камила Морроне прошлась по ковровой дорожке со своими знаменитыми коллегами

Американская актриса и модель Камила Морроне появилась на кинофестивале в Риме по случаю презентации нового фильма со своим участием под названием Gonzo Girl ("Девушка-гонзо"). В компании голливудских звезд бывшая возлюбленная Леонардо ди Каприо прошлась по красной ковровой дорожке.

В четверг, 26 октября, папарацци встретили 26-летнюю знаменитость в драпированном корсетном платье на одно плечо из черного шелкового шифона модного бренда Vivienne Westwood.

Свой роскошный образ Камила подчеркнула туфлями с острым носком на каблуке в тон наряду, телесным маникюром и добавила минимум аксессуаров в виде серебряных колец и пары сережек-гвоздиков.

На мероприятии к Морроне присоединились коллеги по фильму: Уиллем Дефо, Зои Сайдел и режиссер Патрисия Аркетт. Сюжет фильма основан на одноименном романе 2015 года Шерил Делла Пьетра. В фильме Камила играет Элли Руссо — начинающую писательницу.

камила морроне
Камила Морроне в розкошном образе в Риме. Фото: Getty Images
камила морроне в платье
26-летняя актриса появилась на премьере фильма в платье Vivienne Westwood. Фото: Getty Images
камила морроне Уиллем Дефо Патрисия Аркетт Зои Сайдел
Зои Сайдел, Патрисия Аркетт, Уиллем Дефо и Камила Морроне. Фото: Getty Images

Напомним, что Камила Морроне с начала 2017 года встречалась с актером Леонардо ди Каприо, который старше девушки на 23 года. В 2022 году их отношения завершились разрывом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 50-летняя Хайди Клум показала впечатляющую фигуру. Немецкая том-модель покрасовалась в обтягивающем платье миди.

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