Уже не тот смазливый школьник: как сейчас выглядит 36-летний актер из "Сплетницы" Эд Вествик (фото)

Актер появился на премьере боевика, где исполнил одну из главных ролей

Популярный британский актер и модель Эд Вествик, наиболее известный по роли Чака в сериале "Сплетница", очень изменился за 11 лет после выхода последней серии. Знаменитость продолжает сниматься в фильмах, хоть и не так часто, как хотелось бы его фанам.

Как сообщает "Телеграф", 36-летний Эд Вествик со своей возлюбленной, моделью Эми Джексон посетил премьеру фильма "Deep Fear" в отеле Ham Yard 26 октября 2023 года в Лондоне (Англия). Звездная пара оказалась в центре внимания папарацци.

Так, для события звезда "Сплетницы" выбрал стильный брючный костюм зеленого оттенка, который дополнил белой рубашкой и черными туфлями. Избранница актера появилась в монохромном образе. На Эми пиджак, платье и лаковые сапоги – все черного цвета. Вместе возлюбленные выглядели очень гармонично. Пара вместе уже несколько лет и каждое ее появление на публике производит фурор.

Сейчас "Чаку" 36 лет. Фото: Getty Images

Актер со своей девушкой. Фото: Getty Images

Стильная пара. Фото: Getty Images

Deep Fear (На глубине страха) – британский детективный триллер с участием Эда Вествика и Мадалины Генеа. Режиссером выступил Маркус Адамс.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в кадр папарацци попала Леди Гага со своим бойфрендом. Избранником певицы стал Майкл Полански, которого в медиа прозвали "таинственным ботаном".