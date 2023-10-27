Вже не той миловидний школяр: який зараз має вигляд 36-річний актор із "Пліткарки" Ед Вествік (фото)

Актор з’явився на прем’єрі бойовика, де виконав одну із головних ролей

Популярний британський актор і модель Ед Вествік, найбільш відомий за роллю Чака в серіалі "Пліткарка", дуже змінився за 11 років після виходу останньої серії. Знаменитість продовжує зніматись у фільмах, хоч і не так часто, як хотілося б його фанам.

Як повідомляє "Телеграф", 36-річний Ед Вествік зі своєю коханою, моделлю Емі Джексон відвідав прем’єру фільму "Deep Fear" у готелі Ham Yard 26 жовтня 2023 року в Лондоні (Англія). Зоряна пара опинилася в центрі уваги папараці.

Так, для події зірка "Пліткарки" обрав стильний брючний костюм зеленого відтінку, який доповнив білою сорочкою та чорними туфлями. Обранка актора з’явилася в монохромному образі. На Емі піджак, сукня та лакові чоботи – все чорного кольору. Разом кохані мали дуже гармонійний вигляд. Пара разом уже кілька років і кожна її поява на публіці робить фурор.

Нині "Чаку" 36 років. Фото: Getty Images

Актор зі своєю дівчиною. Фото: Getty Images

Стильна пара. Фото: Getty Images

Deep Fear (На глибині страху) – британський детективний трилер за участю Еда Вествіка та Мадаліни Генеа. Режисером виступив Маркус Адамс.

Раніше "Телеграф" розповідав, що до кадру папараці потрапила Леді Гага зі своїм бойфрендом. Обранцем співачки став Майкл Поланскі, якого в медіа прозвали "таємничим ботаном".