Девушка Леонардо ДиКаприо рассказала о трудностях романа с голливудским актером

Новости шоу бизнеса:Актриса сообщила от плюсах и минусах отношений с голливудским красавчиком.

Отношения 22-летней Камилы Морроне и 45-летнего Леонардо ДиКаприо начались около трех лет назад. Став избранницей звезды Голливуда, юная модель привлекла к себе внимание всего мира и стала обсуждаема как никогда прежде. Однако греться в лучах славы Лео Камилу не устраивает, она намерена сделать собственное имя. Сейчас модель и актриса активно строит карьеру и соглашается работать во многих проектах. Недавно она снялась в фильме "Микки и медведь" и получила признание за свою работу.

В новом интервью журналу WSJ Камила призналась, что в отношениях с ДиКаприо есть и минусы.

"Чем больше ты на виду, тем чаще сталкиваешься с осуждением и негативом. Это разочаровывает, потому что ты стараешься, пытаешься хорошо работать и быть хорошим человеком, а люди все равно говорят о тебе неприятные вещи", - поделилась Камила.

Но, несмотря на отрицательную реакцию людей, актриса в состоянии не принимать обсуждения в Сети близко к сердцу.

"Критика и обсуждения никогда не отнимут у меня радость от дела, которым я занимаюсь", - отметила Морроне.

Большая разница в возрасте Камилы и Леонардо - это одна вещь, которая не дает покоя общественности. В недавнем интервью Камилу спросили, как она к этому относится. Морроне призналась, что мнение общества и заметки в СМИ по этому поводу ее напрягают.

"В Голливуде, да и в мировой истории было так много отношений, когда у людей была разница в возрасте и побольше. Я думаю, что каждый может встречаться с тем, с кем ему хочется. Но мне, наверное, тоже было бы любопытно", - сказала Камила и отметила, что понимает интерес аудитории к ее отношениям с Лео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @miarrencomet 9 Авг 2019 в 4:01 PDT

Морроне надеется, что ее успехи в кино подействуют на людей, и ее начнут воспринимать как отдельную личность, а не как подружку ДиКаприо.

"Я думаю, что со временем, когда люди посмотрят фильм, я все больше буду становиться отдельной личностью для них. Ты должен иметь свою идентификацию независимо от того, с кем ты в отношениях. Грустно, что пока все вот так. Но я понимаю, почему меня ассоциируют с ним. И пока я по возможности буду уходить от этих разговоров", - сказала Морроне.