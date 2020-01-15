Скачать
Среда, 15.01.2020
Ельченко об отношении Трампа к Зеленскому: Чувствуется, что между ними есть какая-то химия
Ельченко об отношении Трампа к Зеленскому: Чувствуется, что между ними есть какая-то химия
День в ООС: ВСУ понесли потери
День в ООС: ВСУ понесли потери
Биатлон: результаты женского спринта в Рупольдинге 15.01.20
Биатлон: результаты женского спринта в Рупольдинге 15.01.20
NK записала трек со знаменитым кубинским певцом: что из этого получилось
Настя Каменских записала трек с Jacob Forever

Персональная выставка Бритни Спирс: хейтеры ликуют (Фото)

Персональная выставка Бритни Спирс: хейтеры ликуют (Фото)
18:28 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Событие удивило и озадачило подписчиков американской певицы.

В галерее Sympa, расположенной во французском городе Фижак, пройдет первая персональная выставка картин Бритни Спирс.

"Рады сообщить вам о предстоящем открытии первой выставки Бритни Спирс в галерее современного искусства, которое состоится в субботу, 18 января", - говорится в анонсе Sympa, который удивил и озадачил подписчиков певицы.

Как Бритни связалась с французской галереей, и почему они решили выставить ее работы, неизвестно. Зато известно название выставки, которое вышло вполне в духе Спирс: "Иногда нужно просто поиграть!"

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Sympa is happy to announce its representation of Britney Spears #britneyspears #britneythezone #artsyfartsy ~ collage by Cédric Fargues @poubelle_la_life

Публикация от Sympa (@galerie_sympa)

Бритни уже выкладывала в своем Instagram видео, в котором показала, как пишет картины у себя на террасе. Собственно, показанная в ролике картина и станет главным экспонатом выставки. Интересно, что эту работу, на которой изображены лиловые цветы из сада певицы, продали на благотворительном аукционе в Лас-Вегасе за 10 тысяч долларов. Купил ее телеведущий Робин Линч. Сообщается, что средства от продажи картины были переданы жертвам стрельбы на музыкальном фестивале Root 91 Harvest.

СМИ: Актриса Анна Фарис обручилась

Стоит ли говорить о том, что большинству пользователей творчество Бритни не кажется искусством. Некоторые из подписчиков считают, что дело в популярности певицы, без которой внимание на эти картины никто бы не обратил. "Я надеюсь, это шутка про выставку?", "О, Боже…", "Хахаха, приехали", "Зачем вы поощряете это? Разве искусство недостаточно пострадало от ее музыки?", "Будто нарисовал трехлетний ребенок", "Это уже слишком", - высказываются в комментариях пользователи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бритни Спирс, Современное искусство, Персональная выставка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 января
02 В Украине с апреля для женщин увеличится пенсионный возраст
03 Смертельный грипп: с чем столкнулись украинцы
04 С такими девушки отношений не заводят: типы мужчин, от которых они бегут (Фото)
05 Правительство установило количество населения Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Ответа не получили&quot;: Иран тянет с передачей &quot;черных ящиков&quot; самолета МАУ
Иран тянет с передачей "черных ящиков" самолета МАУ
Путин нашел замену Медведеву
Путин нашел замену Медведеву
СМИ: к главе ГНС пришли с обысками
СМИ: к главе ГНС пришли с обысками
&quot;Я гей&quot;: актер из &quot;Сверхъестественного&quot; совершил каминг-аут
"Я гей": актер из "Сверхъестественного" совершил каминг-аут
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь