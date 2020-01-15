Персональная выставка Бритни Спирс: хейтеры ликуют (Фото)

Новости шоу бизнеса:Событие удивило и озадачило подписчиков американской певицы.

В галерее Sympa, расположенной во французском городе Фижак, пройдет первая персональная выставка картин Бритни Спирс.

"Рады сообщить вам о предстоящем открытии первой выставки Бритни Спирс в галерее современного искусства, которое состоится в субботу, 18 января", - говорится в анонсе Sympa, который удивил и озадачил подписчиков певицы.

Как Бритни связалась с французской галереей, и почему они решили выставить ее работы, неизвестно. Зато известно название выставки, которое вышло вполне в духе Спирс: "Иногда нужно просто поиграть!"

Бритни уже выкладывала в своем Instagram видео, в котором показала, как пишет картины у себя на террасе. Собственно, показанная в ролике картина и станет главным экспонатом выставки. Интересно, что эту работу, на которой изображены лиловые цветы из сада певицы, продали на благотворительном аукционе в Лас-Вегасе за 10 тысяч долларов. Купил ее телеведущий Робин Линч. Сообщается, что средства от продажи картины были переданы жертвам стрельбы на музыкальном фестивале Root 91 Harvest.

Стоит ли говорить о том, что большинству пользователей творчество Бритни не кажется искусством. Некоторые из подписчиков считают, что дело в популярности певицы, без которой внимание на эти картины никто бы не обратил. "Я надеюсь, это шутка про выставку?", "О, Боже…", "Хахаха, приехали", "Зачем вы поощряете это? Разве искусство недостаточно пострадало от ее музыки?", "Будто нарисовал трехлетний ребенок", "Это уже слишком", - высказываются в комментариях пользователи.