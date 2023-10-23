Хайди Клум в обтягивающем платье миди показала впечатляющую фигурку в 50 лет (фото, видео)

Супермодель дополнила образ ярким маникюром трендового цвета

Знаменитая немецкая топ-модель и телеведущая Хайди Клум вновь демонстрирует подтянутую фигуру в роскошных нарядах. Только недавно на улицах Лос-Анджелеса звезду застали в стильном, красном костюме из кожи, а сейчас Хайди показалась в необычно ярком платье, когда она направлялась на съемке очередного выпуска America's Got Talent: Fantasy League. Там звезда является звездным членом жюри.

В воскресенье, 22 октября, супермодель предстала перед американскими папарацци в облегающем платье длины миди с необычным сине-коричневым узором. Таким образом, 50-летняя Клум похвасталась утонченной фигурой, которую никогда не скрывает за оверсайз одеждой.

Свой образ немка дополнила коричневыми туфлями-лодочками с острым носком, кожаной большой сумочкой оливково-зеленого цвета и парой коричневых огромных солнцезащитных очков. Волосы Хайди Клум уложила мягкими волнами. Завершила она элегантный лук маникюром трендового красного цвета.

Хайди Клум прошлась по улицам Лос-Анджелеса. Фото: Getty Images

50-летняя топ-модель похвасталась стройной фигуркой. Фото: Getty Images

Хайди Клум обворожительна как никогда. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Хайди Клум вышла на публику вместе с дочкой Лени. Звездная мама предпочла платье мини, а вот 19-летняя модель произвела фурор "голым нарядом".