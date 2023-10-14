С ног до головы в трендовом цвете: 50-летнюю Хайди Клум в кожаном луке застали на улице Лос-Анджелеса (фото)

Супермодель ярким нарядом обратила на себя взгляды и прохожих, и папарацци

Немецкую супермодель, актрису и телеведущую Хайди Клум, которая любит откровенные образы и длину мини, застали в Калифорнии папарацци. Звезда облачилась с ног до головы в самый модный цвет этого сезона – красный.

Как сообщает "Телеграф", 50-летняя Хайди Клум попала в кадр фотографов, когда шла по улице Лос-Анджелеса 13 октября. Звезда позировала, улыбалась и махала рукой.

Так, вечно молодая модель надела красный костюм из куртки и брюк, подчеркнув свою стройную фигуру. Цветная кожа – один из трендов этой осени, в котором Хайди Клум оказалась в центре внимания.

Еще одним акцентом аутфита стала сумка желтого цвета, отлично оттенив монохромный наряд. Завершают ансамбль украшения и солнцезащитные очки.

По данным Daily Mail, в таком стильном виде Хайди Клум направлялась на съемочную площадку America's Got Talent: Fantasy League. Супермодель – одна из судей популярного шоу.

Супермодель много лет остается в роскошной форме. Фото: Getty Images

Эффектный наряд из кожи. Фото: Getty Images

Клум показывает, как носить главный цвет сезона. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Хайди Клум вышла на публику вместе с дочкой Лени. Звездная мама предпочла платье мини, а вот 19-летняя модель произвела фурор "голым нарядом".