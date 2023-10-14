З ніг до голови у трендовому кольорі: 50-річну Хайді Клум у шкіряному луці застали на вулиці Лос-Анджелеса (фото)

Супермодель яскравим вбранням звернула на себе погляди і перехожих, і папараці

Німецьку супермодель, актрису та телеведучу Хайді Клум, яка любить відверті образи й довжину міні, застали в Каліфорнії папараці. Зірка одяглася з ніг до голови у наймодніший колір цього сезону – червоний.

Як повідомляє "Телеграф", 50-річна Хайді Клум потрапила до кадру фотографів, коли йшла вулицею Лос-Анджелеса 13 жовтня. Зірка позувала, посміхалася та махала рукою.

Так, вічно молода модель одягла червоний костюм із куртки та штанів, підкресливши свою струнку фігуру. Кольорова шкіра – один із трендів цієї осені, в якому Хайді Клум опинилася у центрі уваги.

Ще одним акцентом аутфіту стала сумка жовтого кольору, відмінно відтінивши монохромне вбрання. Завершують ансамбль прикраси та сонцезахисні окуляри.

За даними Daily Mail, у такому стильному вигляді Хайді Клум прямувала на знімальний майданчик America’s Got Talent: Fantasy League. Супермодель – одна із суддів популярного шоу.

Супермодель багато років залишається у розкішній формі. Фото: Getty Images

Ефектне вбрання зі шкіри. Фото: Getty Images

Клум показує, як носити головний колір сезону. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Хайді Клум вийшла на публіку разом із донькою Лені. Зіркова мама віддала перевагу сукні міні, а ось 19-річна модель викликала фурор "голим вбранням".