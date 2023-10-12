У чорній кепці і кислотних кросах: Емілі Ратаковські потрапила в об’єктив папараці на прогулянці у Нью-Йорку (фото)

Популярна модель та актриса вигуляла стильний аутфіт у мегаполісі

Популярна американська модель та актриса польсько-єврейського походження Емілі Ратаковські, яка після розлучення з чоловіком одна виховує дворічного сина Сільвестра, не перестає бентежити шанувальників своїми виходами та витівками. На цей раз знаменитість потрапила об’єктив папараці на прогулянці у Нью-Йорку.

Як видно, для прогулянки осіннім мегаполісом Емілі обрала зручний аутфіт спортивного стилю. На ній вільні штани кольору хакі, темна футболка з цікавим принтом та трендова шкірянка шоколадного відтінку.

Свій образ Ратаковські доповнила кислотно-жовтими кросами, чорною кепкою та сонцезахисними окулярами. Схоже на прогулянку модель вийшла в похмуру погоду і для підстраховки взяла парасольку, проте вона їй не знадобилася. Більше того, на деяких фотографіях зірка позує навіть без куртки.

Зазначимо, що раніше папараці "піймали" Емілі Ратаковські на прогулянці із дворічним сином від кінопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда, з яким модель розлучилася влітку 2022 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Емілі Ратаковська майже оголилася на показі мод у Нью-Йорку. Знаменитість з’явилася на людях у відвертому прозорому вбранні із зухвалим декольте.