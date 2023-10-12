В черной кепке и кислотных кроссах: Эмили Ратаковски попала в объектив папарацци на прогулке в Нью-Йорке (фото)

Популярная модель и актриса выгуляла стильный аутфит в мегаполисе

Популярная американская модель и актриса польско-еврейского происхождения Эмили Ратаковски, которая после развода с мужем одна растит двухлетнего сына Сильвестра, не перестает будоражить поклонников своими выходами и выходками. В этот раз знаменитость попала объектив папарацци на прогулке в Нью-Йорке.

Как видно, для прогулки по осеннему мегаполису Эмили выбрала удобный аутфит спортивного стиля. На ней свободные штаны цвета хаки, темная футболка с интересным принтом и трендовая кожанка шоколадного оттенка.

Свой образ Ратаковски дополнила кислотно-желтыми кроссами, черной кепкой и солнцезащитными очками. Похоже на прогулку модель вышла в пасмурную погоду и для подстраховки взяла зонтик, однако он ей не понадобился. Более того, на некоторых фотографиях звезда позирует даже без куртки.

Отметим, что ранее папарацци "поймали" Эмили Ратаковски на прогулке с двухлетним сыном от кинопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда, с которым модель развелась летом 2022 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Эмили Ратаковски почти оголилась на показе мод в Нью-Йорке. Знаменитость появилась на людях в откровенном прозрачном наряде с вызывающим декольте.