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С брошью покойной Елизаветы: королева Камилла очаровала британцев в изумрудном пальто (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Королева-консорт Камилла Новость обновлена 22 октября 2023, 10:25
Королева-консорт Камилла. Фото Getty Images

76-летняя супруга Чарльза III надела брошь в виде наездника на лошади

На День британских чемпионов QIPCO 76-летняя королева-консорт Великобритании Камилла посетила ипподром в городе Аскот в Беркшире, выбрав для своего появления роскошный наряд и соответствующую брошь, которая ранее принадлежала ее Величеству Елизавете II. Это не первый выход жены Чарльза III в зеленом образе.

В субботу, 21 октября, Камилла надела для мероприятия платье-пальто трендового изумрудного цвета бренда Anna Valentine. Королева дополнила потрясающий ансамбль черными замшевыми сапогами до колена на среднем каблуке, элегантной широкополой шляпкой от Philip Treacy и кожаными перчатками.

Свой королевский образ Камилла дополнила золотыми серьгами Bvlgari и инкрустированной бриллиантами брошью, изготовленной по заказу газеты Racing Post ювелирной компанией Alabaster & Wilson Ltd. Покойная Елизавета II получила ее в день своего 90-летия в 2016 году. Как видим, теперь обладательницей аксессуара является ее 76-летняя невестка.

камилла в изумрудном пальто
Камилла посетила ипподром в Аскете. Фото: Getty Images
камилла в шляпке
Королева восхитила элегантным образом. Фото: Getty Images
брошь жакей на лошади
Инкрустированная бриллиантами брошь, подаренная на 90-летие королевы Елизаветы II. Фото: Getty Images

В сентябре Камилла примерила за один день два наряда. Она появилась во Франции то в образе Барби, то в роскошном вечернем платье.

Теги:
#Стиль #Королевская семья #Елизавета II #Камилла #Брошь