С брошью покойной Елизаветы: королева Камилла очаровала британцев в изумрудном пальто (фото, видео)

76-летняя супруга Чарльза III надела брошь в виде наездника на лошади

На День британских чемпионов QIPCO 76-летняя королева-консорт Великобритании Камилла посетила ипподром в городе Аскот в Беркшире, выбрав для своего появления роскошный наряд и соответствующую брошь, которая ранее принадлежала ее Величеству Елизавете II. Это не первый выход жены Чарльза III в зеленом образе.

В субботу, 21 октября, Камилла надела для мероприятия платье-пальто трендового изумрудного цвета бренда Anna Valentine. Королева дополнила потрясающий ансамбль черными замшевыми сапогами до колена на среднем каблуке, элегантной широкополой шляпкой от Philip Treacy и кожаными перчатками.

Свой королевский образ Камилла дополнила золотыми серьгами Bvlgari и инкрустированной бриллиантами брошью, изготовленной по заказу газеты Racing Post ювелирной компанией Alabaster & Wilson Ltd. Покойная Елизавета II получила ее в день своего 90-летия в 2016 году. Как видим, теперь обладательницей аксессуара является ее 76-летняя невестка.

Камилла посетила ипподром в Аскете. Фото: Getty Images

Королева восхитила элегантным образом. Фото: Getty Images

Инкрустированная бриллиантами брошь, подаренная на 90-летие королевы Елизаветы II. Фото: Getty Images

В сентябре Камилла примерила за один день два наряда. Она появилась во Франции то в образе Барби, то в роскошном вечернем платье.