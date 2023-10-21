"Знают, кого развлекают": украинцы в ярости из-за объятий юмориста Ткача с фигурантом "пьяных вечеринок"

В сети жалуются, почему в Украине по настоящее время нет института репутации

После оправданий певицы Оли Поляковой, которая выступила на скандальной свадьбе экс-прокурора и бывшей сотрудницы ДБР, а затем назвала себя "Робином Гудом, который крадет у богатых и отдает все бедным", украинцы теперь ждут подобной реакции от актера "Квартала 95" Юрия Ткача. Юморист провел свадьбу у подозреваемого по делу об издевательствах и изнасилованиях девушек Олега Захарова. Парень был участником скандальных "пьяных вечеринок" в Киеве.

Обратил внимание на это в соцсети украинский журналист Андрей Лохматов, который отметил, что Ткач "искренне обнимался с пьяным подозреваемым в сексуальном насилии, чем как бы подтвердил ему — все ок, чувак, продолжай в том же духе, и в который раз продемонстрировал нам, что деньги важнее репутации, и что некоторым людям неважно, кого развлекать — прокуроров-коррупционеров или мажоров-насильников ". Стоит отметить, что на свадьбе жених вместе со своими друзьями исполняли российский рэп, разбрасывая по сцене стодолларовые купюры.

Своим возмущением поделились и пользователи Фейсбука. Украинцы искренне не понимают, как можно устраивать такие "лакшери"-вечеринки во время войны, когда в то же время другие соотечественники гибнут от рук оккупантов на своей земле.

Особенно досталось Юрию Ткачу, который веселился на мероприятии, обнимаясь с подозреваемым по делу о сексуальном насилии и спаивании молодых девушек в столице. Пользователи уверяют, что украинские артисты прекрасно знают, для кого они выступают, и их оправдания — это всего-навсего отмазка, чтобы не извиняться за свои ошибки. Также сожалеют, что в Украине нет института репутации.

Напомним, что Захарову инкриминировали сексуальное насилие. В марте он вышел под залог в 402 тысяч гривен вместе с другим фигурантом Ярославом Домбровским. Организатор "пьяных вечеринок" Андрей Ярина до сих пор в СИЗО. Досудебное расследование по делу продолжается.