"Знають, кого розважають": українці розлючені обіймами гумориста Ткача з фігурантом "п'яних вечірок"

В мережі жаліються, чому в Україні по цей час немає інституту репутації

Після виправдань співачки Олі Полякової, яка виступила на скандальному весіллі експрокурора та колишньої співробітниці ДБР, а потім назвала себе "Робіном Гудом, що краде в багатих і віддає все бідним", українці тепер чекають подібної реакції від актора "Кварталу 95" Юрія Ткача. Гуморист провів весілля у підозрюваного по справі щодо знущання та зґвалтування дівчат Олега Захарова. Хлопець був учасником скандальних "п'яних вечірок" у Києві.

Звернув увагу на це у соцмережі український журналіст Андрій Лохматов, який зазначив, що Ткач "щиро обіймався з п'яним підозрюваним у сексуальному насиллі, чим як би підтвердив йому — все ок, чувак, продовжуй в тому ж дусі, і в котрий раз продемонстрував нам, що гроші важливіші за репутацію, і що деяким людям неважливо, кого розважати — прокурорів-корупціонерів чи мажорів-гвалтівників". Варто відзначити, що на весіллі наречений разом зі своїми друзями виконували російський реп, розкидуючи по сцені стодоларові купюри.

Своїм обуренням поділилися і користувачі Фейсбуку. Українці щиро не розуміють, як можна влаштовувати такі "лакшері"-вечірки під час війни, коли в той самий час інші співвітчизники гинуть від рук окупантів на своїй землі.

Особливо дісталось Юрію Ткачу, який веселився на заході, обіймаючись з підозрюваним у справі про сексуальне насильство і спаювання молодих дівчат у столиці. Користувачі запевняють, що українські артисти прекрасно знають, для кого вони виступають, і їхні виправдовування — це всього-на-всього відмазка, щоб не просити вибачення за свої помилки. Також жалкують, що в Україні немає інституту репутації.

Нагадаємо, що Захарову інкримінували сексуальне насилля. У березні він вийшов під заставу у 402 тисячі гривень разом з іншим фігурантом Ярославом Домбровським. Організатор "п’яних вечірок" Андрій Ярина досі у СІЗО. Досудове розслідування у справі триває.