Актор "Кварталу 95" провів весілля учаснику "п'яних вечірок" у Києві, на якому знущались з дівчат (фото, відео)

Українські зірки не перебирають своїми замовниками

Не встигли українці заспокоїтись після бенкету під час війни у Львові, де пройшло елітне весілля експрокурора та колишньої співробітниці ДБР, і на якому засвітились зірки українського шоубізнесу, включаючи Олю Полякову, Олександра Пономарьова та Григорія Решетника, як знову сталося "горе в сім'ї". Актор "Кварталу 95" Юрія Ткач став ведучим на весіллі одного із підозрюваних у зґвалтуванні дівчат (скандал з "п'яними вечірками") в Києві Олега Захарова.

Про інцидент розповів журналіст Андрій Лохматов у Фейсбуці. Він звернув на це увагу в соцмережі Інстаграм, на сторінці самого Захарова.

"В одному з найдорожчих готелів країни Edem Resort Medical & Spa відгуляв своє весілля фігурант гучної історії про блогерів з Івано-Франківська, які влаштовували вечірки в Києві, де, за версією слідства, спаювали дівчат, а потім вчиняли над ними сексуальне насилля, знімали це на відео, поширюючи його в мережі", — пише Лохматов.

Ведучим на цьому "святі життя" був відомий актор "Кварталу 95" і комік Юрій Ткач, який "щиро обіймався з п'яним підозрюваним у сексуальному насиллі, чим як би підтвердив йому — все ок, чувак, продовжуй в тому ж дусі, і в котрий раз продемонстрував нам, що гроші важливіші за репутацію, і що деяким людям неважливо, кого розважати — прокурорів-корупціонерів чи мажорів-гвалтівників".

Юрій Ткач потрапив у скандал

Крім цього, на весіллі наречений разом зі своїми друзями виконували російський реп і кидали грошима у повітря.

Нагадаємо, що Захарову інкримінували сексуальне насилля. У березні він вийшов під заставу у 402 тисячі гривень разом з іншим фігурантом Ярославом Домбровським. Організатор "п’яних вечірок" Андрій Ярина досі у СІЗО. Досудове розслідування у справі триває.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українці у мережі засудили пишне весілля експрокурора та колишньої співробітниці ДБР у Львові. Нагадаємо, що гостей розважали Олександр Пономарьов, Ольга Полякова, гурт "Дзвони сонця", а ведучим був шоумен Григорій Решетник.

На другий день на сцену вийшов Дзідзьо, було запрошено 500 людей, святкування оформили в українському стилі. Пізніше Оля Полякова прокоментувала свій виступ на скандальному весіллі та порівняла себе з Робін Гудом.