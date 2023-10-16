Рус

"Беру у поганих, віддаю хорошим": Полякова після весілля екс-прокурора та співробітниці ДБР у Львові відповіла на хейт українців (відео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Артистка заявила, що не зобов’язана перевіряти доходи своїх замовників Новина оновлена 16 жовтня 2023, 17:40
Артистка заявила, що не зобов’язана перевіряти доходи своїх замовників. Фото info-one.ua

Співачка після виступу на скандальному весіллі та хвилі хейту відповіла українцям

Українська співачка Оля Полякова, яка виступала на весіллі екс-прокурора та співробітниці ДБР у Львові, відповіла на хейт українців. Як виявилося, після елітного дороговартісного весілля на зірку обрушилася хвиля критики, під яку потрапили і колеги артистки Дзідзьо, Олександр Пономарьов та ведучий Григорій Решетник. Однак, на відміну від чоловіків-зірок, Полякова вирішила не мовчати та відповіла на хейт.

У своєму Instagram Оля записала відео, в якому пояснила, що вона не зобов’язана проводити аудит доходів своїх замовників, а все, що вона робить – це свою роботу. За словами артистки, перевіряти законність доходів чиновників мають відповідні органи влади.

весілля екс-прокурора та співробітниці ДБР у Львові

Схоже, Полякову дуже розлютила реакція українців на її виступ у Львові на елітному весіллі. Артистка заявила, що вони з колегами все бачать і читають в інтернеті. Однак якщо у разі закордонних концертів українські артисти перевіряють організаторів, наприклад, на причетність до РФ, то в Україні нічого перевіряти не зобов’язані.

"Якщо раптом, одного разу вам буде здаватися, що хтось поганий заплатив мені за мою роботу, то ставтеся до цього, якщо б я була Робін Гудом — беру у поганих, віддаю хорошим", — заявила Полякова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці в мережі активно обговорюють пишне весілля екс-прокурора Ростислава Ільницького та співробітниці ДБР Роксолани Москви. Урочистість проходила в заміському п’ятизірковому комплексі Emily Resort, і коштувала чималих грошей. Один тільки торт обійшовся молодятам у суму близько 100 тисяч доларів. Також на нареченій помітили браслет за мільйон та туфлі за 50 тисяч.

Теги:
#Скандал #Весілля #Оля Полякова