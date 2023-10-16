"Беру у поганих, віддаю хорошим": Полякова після весілля екс-прокурора та співробітниці ДБР у Львові відповіла на хейт українців (відео)

Співачка після виступу на скандальному весіллі та хвилі хейту відповіла українцям

Українська співачка Оля Полякова, яка виступала на весіллі екс-прокурора та співробітниці ДБР у Львові, відповіла на хейт українців. Як виявилося, після елітного дороговартісного весілля на зірку обрушилася хвиля критики, під яку потрапили і колеги артистки Дзідзьо, Олександр Пономарьов та ведучий Григорій Решетник. Однак, на відміну від чоловіків-зірок, Полякова вирішила не мовчати та відповіла на хейт.

У своєму Instagram Оля записала відео, в якому пояснила, що вона не зобов’язана проводити аудит доходів своїх замовників, а все, що вона робить – це свою роботу. За словами артистки, перевіряти законність доходів чиновників мають відповідні органи влади.

Схоже, Полякову дуже розлютила реакція українців на її виступ у Львові на елітному весіллі. Артистка заявила, що вони з колегами все бачать і читають в інтернеті. Однак якщо у разі закордонних концертів українські артисти перевіряють організаторів, наприклад, на причетність до РФ, то в Україні нічого перевіряти не зобов’язані.

"Якщо раптом, одного разу вам буде здаватися, що хтось поганий заплатив мені за мою роботу, то ставтеся до цього, якщо б я була Робін Гудом — беру у поганих, віддаю хорошим", — заявила Полякова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці в мережі активно обговорюють пишне весілля екс-прокурора Ростислава Ільницького та співробітниці ДБР Роксолани Москви. Урочистість проходила в заміському п’ятизірковому комплексі Emily Resort, і коштувала чималих грошей. Один тільки торт обійшовся молодятам у суму близько 100 тисяч доларів. Також на нареченій помітили браслет за мільйон та туфлі за 50 тисяч.