"Беру у плохих, отдаю хорошим": Полякова после свадьбы экс-прокурора и сотрудницы ГБР во Львове ответила на хейт украинцев (видео)

Певица после выступления на скандальной свадьбе и волны хейта ответила украинцам

Украинская певица Оля Полякова, которая выступала свадьбе экс-прокурора и сотрудницы ГБР во Львове, ответила на хейт украинцев. Как оказалось, после элитной дорогостоящей свадьбы на звезду обрушилась волна критики, под которую попали и коллеги артистки Дзидзьо, Александр Пономарев и ведущий Григорий Решетник. Однако, в отличие от мужчин-звезд, Полякова решила не молчать и ответила на хейт.

В своем Instagram Оля записала видео, в котором объяснила, что она не обязана проводить аудит доходов своих заказчиков, а все, что она делает — это свою работу. По словам артистки, проверять законность доходов чиновников должны соответствующие органы власти.

Похоже, Полякову очень разозлила реакция украинцев на ее выступления во Львове на элитной свадьбе. Артистка заявила, что они с коллегами все видят, и все читают в интернете. Однако, если в случае заграничных концертов украинские артисты проверяют организаторов, например, на причастность к РФ, то в Украине ничего проверять не обязаны.

"Если вдруг вам однажды будет казаться, что кто-то плохой заплатил мне за мою работу, то относитесь к этому, как если бы я была Робин Гудом — беру у плохих, отдаю хорошим", — заявила Полякова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы в сети активно обсуждают пышную свадьбу экс-прокурора Ростислава Ильницкого и сотрудницы ДБР Роксоланы Москвы. Торжество проходило в загородном пятизвездочном комплексе Emily Resort, и стоило немалых денег. Один только торт обошелся молодоженам в сумму около 100 тысяч долларов. Также на невесте заметили браслет за миллион и туфли за 50 тысяч.