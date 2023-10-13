Браслет за миллион и туфли за 50 тысяч: новое о свадьбе экс-прокурора и сотрудницы ГБР во Львове (фото)

Стоимость украшений и аксессуаров молодоженов удивляет

Громкая элитная свадьба во Львове, которую сыграли экс-прокурор и бывшая сотрудница территориального управления ГБР, получила продолжение. Среди гостей заметили интересную персону, а на молодоженах — дорогие аксессуары.

Подробностями поделился юрист и эксперт в сфере антикоррупционной политики Александр Леменов. Он отметил, что у жениха и невесты отличный вкус.

Так, на фото с молодыми заметили светловолосую симпатичную девушку, которая, вероятно, могла быть дружкой невесты. В ней узнали дочь первого директор ДБР Романа Трубы. Как выяснилось, невеста Роксолана Москва является его родственницей по линиям первой жены.

Помимо немалых затрат на свадьбу, среди которых только торт за 100 тысяч гривен, аналитик отметил дорогие аксессуары жениха. На свадьбу Ростислав Ильницкий надел туфли Loro Piano, стоимость которых в Украине около 50 тысяч гривен. Туфли невесты оказались от бренда Jimmy choo, которые стоят от 650 евро (25 тысяч гривен).

Также в сети обратили внимание, что в свадебном ролике Роксолана засветила дорогое украшение — браслет Bvlgari за 29 тысяч евро (1 107 688 гривен).

Браслет Bvlgari

Другие аксессуары невесты

Туфли жениха

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, депутат от "Слуги народа" засветилась в ПАСЕ с брендовой сумочкой. Ее стоимостью больше 100 тысяч гривен.