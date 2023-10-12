Миллиарды "навара" на государстве: как нардеп Ярослав Дубневич создал выгодный бизнес

По разным подсчетам фирмы нардепа могли заработать не менее 5 миллиардов гривен

В среду, 11 октября, НАБУ и САП сообщили действующему народному депутату о подозрении в схеме хищения газа на миллиарды гривен. Хотя его фамилия не была названа, "Телеграфу" стало известно, что им является Ярослав Дубневич, чьи фирмы владели двумя теплоэнергоцентралями, из-за которых политик и получил подозрение.

На деле же за Ярославом Дубневичем и его старшим братом Богданом Дубневичем тянется шлейф скандалов, за которые им грозите уже не одно наказание. Однако им до сих пор удавалось трансформировать личные связи и политическое влияние младшего из братьев в миллиардные доходы.

Путь на политический олимп

Братья Дубневичи, уроженцы села Зубра Львовской области, в молодости не помышляли о бизнес- или политической карьере. Оба закончили обувное училище и работали бы себе сапожниками, если бы не закон о кооперации в тогдашнем СССР.

В 1987-1988 годах братья занялись кооперативным бизнесом, но уже в 1989-м, если верить СМИ, старший Богдан за хищения получил восемь лет, из которых за решеткой отбыл пять.

Богдан Дубневич

Ярослав Дубневич продолжил заниматься малым бизнесом и с досрочно освободившимся Богданом основал семейный бизнес – сельхозпредприятие "Львовское", созданное на базе совхоза в родной Зубре. Впоследствии оно стало базой для агропредприятия "Львовское" – одной из крупнейших частных агрофирм региона.

Миллиарды на железной дороге

Но настоящий "прорыв" для братьев случился в конце 1990-х годов со знакомством с начальником службы путей Львовской железной дороги Михаилом Костюком. Последний был известен как активный "изобретатель" новых креплений рельс, шпал и прочих рацпредложений. И все это не лежало без дела, в 2000-м Львовская железная дорога отремонтировала более 500 км путей.

И тут-то и возникло ООО "Научно-производственное предприятие "Корпорация КРТ" ("Колійні ремонтні технології". — Ред.), на которое и были оформлены патенты Михаила Костюка, а совладельцами патентов на изобретение стали братья Дубневичи. То есть, чем больше ремонтов было на железной дороге, тем больше было нужно деталей для ремонта и платежей за их использование владельцам патента.

Особенно они развернулись после того, как Михаил Костюк в 2008-м стал председателем "Укрзализныци". По подсчетам СМИ, его пребывание в кресле главы УЗ в 2008-2011 годах стоило государству 2,72 млрд грн, полученных "КРТ" от господрядов.

Михаил Костюк

Но если кто-то думает, что смена власти что-то изменило для железнодорожного бизнеса Дубневичей, то только за 2018-й год, по данным СМИ, две фирмы из орбиты братьев получили от УЗ порядка 1,2 млрд грн.

В 2019-м тогдашний глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов публично признал, что его ведомство переплачивает фирмам братьев Дубневичей. По данным гендиректора госпредприятия, за 7 месяцев 2019 года УЗ переплатила более 60 млн грн, данные о чем он передал правоохранителям.

Депутатский мандат не помог

Надо сказать, что смелость главы УЗ могла объясняться тем, что к тому времени правоохранители уже вплотную занимались бизнесом Дубневичей, как например Генеральная прокуратура Украины.

Впрочем, у братьев к тому времени имелась подстраховка в виде депутатского мандата, который Ярослав Дубневич впервые получил еще в 2012-м как самовыдвиженец по мажоритарному округу №120 во Львовской области. В парламенте он примкнул к фракции УДАРа, а потому на выборах 2014 года он шел хоть и мажоритарщиком, но уже как член Блока Петра Порошенко.

В 2019-м младший Дубневич совершил политический "хет-трик" и снова победил на выборах в парламент, вновь по округу №120, но уже как беспартийный. В Раде он примкнул к депутатской группе "За будущее", но все эти маневры не помогли, когда осенью 2019 года Рада сперва лишила его неприкосновенности, а потом он попал в СИЗО, откуда вышел под залог в 90 млн грн.

НАБУ и САП подозревали нардепа в хищении 93,28 млн грн у "Укрзализныци", а само следствие закончилось весной 2020 года. Правда, особых сведений об этом деле не всплывало.

Дело на 2,1 млрд грн и пять лет

Но если дело о хищениях на УЗ продолжается четыре года, то вот делу с "Нафтогазом" и двумя ТЭЦ, ранее принадлежавшими Дубневичам, за которое Ярослав получил еще одно подозрение, уже шесть лет.

Так, еще в январе 2018 года в НАБУ сообщили о о раскрытии схемы хищения у государства 1,4 млрд грн за счет разницы в цене на природный газ. Так, в 2013-2015 годах ООО "Энергия-Новый Раздол", ООО "Энергия-Новояворовск" и ООО "Энергия" купили у НАК "Нафтогаз" 300 млн кубометров природного газа по льготным ценам для производства тепла населению. Это объяснялось тем, что на тот момент им принадлежали Новояворовская и Новораздольская ТЭЦ. На деле же из газа была произведена электроэнергия, которая была продана по рыночным ценам. Итог – государство не получило 1,4 млрд грн разницы между льготной и рыночной ценой газа.

А в 2020-м году НАБУ выявило факт еще одной такой сделки, теперь на 151 млн кубометров и 729 млн грн ущерба государству.

Но лишь в октябре 2023 года НАБУ открыто назвало организатором данного хищения нардепа, хотя то что все три фирмы контролируются именно Ярославом Дубневичем и его братом Богданом было известно и ранее. Сейчас ООО "Энергия-Новый Раздол", ООО "Энергия-Новояворовск" и ООО "Энергия" официально контролируются Павлом Дубневичем (сыном Богдана) и Юрием Дубневичем (сыном Ярослава).

Да и ООО "Корпорация "КРТ", по данным аналитического сервиса YouControl, официально принадлежит супругам братьев – Наталье (жена Ярослава Дубневича) и Татьяне (жена Богдана Дубневича).

Тем не менее, судя по заявлениям НАБУ и САП, они намерены вновь задержать именно нардепа Ярослава Дубневича. Тем самым политик может составить компанию еще одному действующему парламентарию – Нестору Шуфричу, чья апелляционная жалоба слушается в суде.