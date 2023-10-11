Расплакался и обиделся: Шуфрич ярко выступил в суде (обновлено)

Политик недоволен тем, что не может выполнять полномочия в ВРУ

Задержанный по подозрению в госизмене народный депутат Нестор Шуфрич заявил, что подаст иск на СБУ в Европейский суд по правам человека из-за "онлайн обысков". Сегодня в Киеве также слушают апелляционную жалобу нардепа касательно меры пресечения.

Об этом сообщил журналист Константин Андриюк. Народный депутат недоволен тем, как именно был проведен обыск в его доме.

Нестор Шуфрич пожаловался, что представители СБУ во время обыска моментально "сливали" в сеть фото и видео из его дома. Кроме того, внимание обращали только на вещи, связанные с россией, и игнорировали в коллекции украинские награды и памятки.

"Когда мы увидели, что обыски ведутся "онлайн", это было позорно и очень нечестно. В одном ящике нашли ордена, была юбилейная медаль "75 лет победы над фашистами" российского производства, а рядом был первый орден УНН, оригинал и медали Вермахта. Берут российские медали, фотографируют отдельно и отправляют в интернет. Я известный фалерист, поэтому для меня все эти награды носили исторический интерес", — заявил Нестор Шуфрич.

Также в ходе заседания политик заявил, что не согласен с подозрением в госизмене. Он попросил суд дать ему возможность выполнять обязанности нардепа и закончить коммуникацию с Венгрией, Румынией и Словакий. Более того, Нестор Шуфрич заплакал из-за того, что не может общаться со своей семьей и попросил судей разрешить ему общение в режиме онлайн.

Как позже стало известно, суд отклонил апелляцию и нардеп Нестор Шуфрич останется под стражей до 15 ноября 2023 года. Он остался недоволен таким решением и заявил журналистам, что дело против него "заказное".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Нестор Шуфрич лишился должности в Раде. Стало известно, кто займет его пост.