Розплакався і образився: Шуфрич яскраво виступив у суді (оновлено)

Політик незадоволений тим, що не може виконувати повноваження у ВРУ

Затриманий за підозрою у держзраді народний депутат Нестор Шуфрич заявив, що подасть позов на СБУ до Європейського суду з прав людини через "онлайн обшуки". Сьогодні у Києві також слухають апеляційну скаргу нардепа щодо запобіжного заходу.

Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк. Народний депутат незадоволений тим, як саме було проведено обшук у його будинку.

Нестор Шуфрич поскаржився, що представники СБУ під час обшуку моментально "зливали" у мережу фото та відео з його будинку. Крім того, увагу звертали лише на речі, пов’язані з росією, та ігнорували в колекції українські нагороди та пам’ятки.

"Коли ми побачили, що обшуки ведуться "онлайн", це було ганебно та дуже нечесно. В одній шухляді знайшли ордени, була ювілейна медаль "75 років перемоги над фашистами" російського виробництва, а поряд був перший орден УНН, оригінал та медалі Вермахту. Беруть російські медалі, фотографують окремо та відправляють в інтернет. Я відомий фалерист, тому для мене всі ці нагороди мали історичний інтерес", — заявив Нестор Шуфрич.

Також під час засідання політик заявив, що не згоден із підозрою у держзраді. Він попросив суд дати йому можливість виконувати обов’язки нардепа та закінчити комунікацію з Угорщиною, Румунією та Словаччиною. На додаток до того, Нестор Шуфрич заплакав через те, що не може спілкуватися зі своєю родиною та попросив суддів дозволити йому спілкування у режимі онлайн.

Як пізніше стало відомо, суд відхилив апеляцію та нардеп Нестор Шуфрич залишиться під вартою до 15 листопада 2023 року. Він залишився незадоволеним таким рішенням і заявив журналістам, що справа проти нього "замовна".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Нестор Шуфрич втратив посаду в Раді. Стало відомо, хто обійме його посаду.