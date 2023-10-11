Народный депутат организовал схему хищения газа, НАБУ сообщило подробности: о ком идет речь

Нардеп также помогал "отмывать" незаконные прибыли

НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины. Его подозревают в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму свыше 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины. Бюро не указывает имени подозреваемого, но LIGA.net со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах пишет, что речь идет о депутате Верховной Рады Ярославе Дубневиче. Уточняется, что он является шестым подозреваемым в рамках этого дела. Другим участникам схемы о подозрении сообщили в январе 2018 года (эпизод по хищению газа на 1,4 млрд грн) и в августе 2020 года (эпизод по хищению газа на 729,8 млн грн).

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины. Народный депутат не прибыл в НАБУ для уведомления его о подозрении.

По версии следствия, в 2013-2017 годах нардеп организовал схему по завладению природным газом подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ (Львовская обл.). Общая сумма убытков составила более 2,1 млрд. грн.

Под его контролем предприятия-владельцы этих ТЭЦ заключили ряд соглашений о закупке у НАК "Нефтегаз Украины" природного газа. НАК поставлял коммерческим ТЭЦ газ по льготным ценам, существенно ниже рыночных.

"Однако, как установили детективы НАБУ, льготный газ Новояворовская и Новораздельская ТЭЦ получили незаконно, не планируя использовать его для производства тепла для населения. Как выяснило следствие, этот газ они использовали в собственной хозяйственной деятельности для производства электроэнергии, которую в дальнейшем реализовали ГП "Энергорынок" по рыночной цене", — сказано в сообщении.

Прибыльность производства электроэнергии Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ в некоторые периоды превышала 100% (против 3-5%, заложенных в тариф Нацкомиссией). Таким образомТЭЦ получили незаконный доход в сумме более 3,5 млрд грн.

Народный депутат организовал легализацию части этих средств на сумму более 450 млн грн путем перевода на счета подконтрольной ООО и компаний-нерезидентов, в том числе зарегистрированных в Кипрской Республике и на Маршалловых Островах. Деньги возвращались в Украину под видом иностранных инвестиций для финансирования нового бизнеса во Львовском регионе.

Обвинительные акты по пяти участникам схемы направлены в суд, на имущество ТЭЦ, участвовавших в схеме, наложен арест. Относительно организатора схемы решается вопрос избрания ему меры пресечения. Следствие продолжается.

Как сообщал "Телеграф", сотрудники Национального актикоррупционного бюро Украины и СБУ провели обыски у мэра Мукачево Андрея Балоги. Это связано с коррупционной схемой продажи земли вокруг стадиона "Авангард".