Гладковскому и Букину сообщили о подозрении: нанесли ущерб стране в десяток млн гривен

Для сына бывшего заместителя секретаря СНБО это уже второе подозрение

НАБУ и САП 6 октября сообщили о подозрении сыну бывшего заместителя секретаря СНБО Украины Игорю Гладковскому и бывшему директору ДК "Укрспецэкспорт" Павлу Букину. Их подозревают в нанесении ущерба государству на 13 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ. По данным ведомства, оба подозреваемых находятся за границей.

Против Гладковского и Букина завели дело по ч. 2 ст. 364 УК Украины (организация и совершение злоупотребления служебным положением). Следователи выяснили, что Павел Букин злоупотребил служебным положением и заключил договор с компанией, которую контролировал Игорь Гладковский, на закупку бортового радиоэлектронного оборудования (высотомеров). Примечательно, что цены на оборудование были завышены примерно в 7 раз (около 450 тысячи долларов).

Когда договор был профинансирован, деньги, полученные в результате завышения цен, соучастники схемы присвоили себе. В частности, Игорь Гладковский получил около 170 тысяч долларов. Также правоохранители выяснили, что Павел Букин пытался скрыть свое участие в незаконной схеме и советовал привлекать компании из конкретных иностранных юрисдикций, чтобы усложнить раскрытие преступления в Украине.

Следователи НАБУ и прокуроры САП сделали запросы в иностранные организации о международной правовой помощи от коллег в ОАЭ и Китая. Таким образом им удалось узнать реальную стоимость поставленных товаров и установить роль иностранных компаний и их должностных лиц в преступлении.

Из-за того, что Гладковский и Букин скрываются за пределами Украины, о подозрении им сообщили заочно, согласно ст. 135 УПК Украины. Также в НАБУ отметили, что Игорь Гладковский фигурирует еще в одном уголовном деле — получил взятку в размере 950 тысяч гривен за влияние на принятие решения руководителем ДК "Укрспецэкспорт". Это дело слушается в суде.

Антон Геращенко рассказал, что о коррупции в Укроборонпроме стало известно еще в 2019 году после журналистского расследования. Речь в нем шла как раз о поставках высотомеров для самолетов по завышенным ценам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у единственного в Украине производителя тепловизоров прошли обыски НАБУ. В "Слуге народа" высказали обеспокоенность по этому поводу.