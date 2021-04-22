НАБУ объявило в розыск Гладковского-младшего: детали, фото

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск Игоря Гладковского, подозреваемого в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщается в четверг, 22 апреля, на сайте НАБУ.

Согласно информации, он подозревается в получении "950 тыс. грн неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения другим лицом".

Как сообщалось, НАБУ и САП еще 21 декабря 2020 года сообщили о подозрении в получении 950 000 грн неправомерной выгоды лицу, повлиявшему на принятие решения генеральным директором ГК "Укрспецэкспорт". Такие действия квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием), сообщает пресс-служба НАБУ. По данным украинских СМИ, речь шла как раз об Игоре Гладковском.

Игорь Гладковский - сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины Олега Гладковского.