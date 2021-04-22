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НАБУ объявило в розыск Гладковского-младшего: детали, фото
НАБУ объявило в розыск Гладковского-младшего: детали, фото

НАБУ объявило в розыск Гладковского-младшего: детали, фото

НАБУ объявило в розыск Гладковского-младшего: детали, фото
Обновлено 14:35 Сегодня Телеграф скриншот

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск Игоря Гладковского, подозреваемого в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщается в четверг, 22 апреля, на сайте НАБУ.

НАБУ_Гладковский_розыск

Согласно информации, он подозревается в получении "950 тыс. грн неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения другим лицом".

Как сообщалось, НАБУ и САП еще 21 декабря 2020 года сообщили о подозрении в получении 950 000 грн неправомерной выгоды лицу, повлиявшему на принятие решения генеральным директором ГК "Укрспецэкспорт". Такие действия квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием), сообщает пресс-служба НАБУ. По данным украинских СМИ, речь шла как раз об Игоре Гладковском.

Игорь Гладковский - сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины Олега Гладковского.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 187

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Подозреваемый, НАБУ, Розыск, Игорь Гладковский.
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