Обыски у единственного в Украине производителя тепловизоров: в "Слуге народа" взволнованы действиями НАБУ

НАБУ озвучило свою версию событий

Детективы Национального бюро антикоррупционного бюро 5 октября провели обыски в офисах единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. Беспокойство в связи с обысками уже выразили в руководстве фракции "Слуга Народа".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что очень обеспокоен ситуацией с обысками НАБУ в компании Archer.

"Таких компаний в стране очень мало и они делают крайне важную работу — мы должны их защищать при любых обстоятельствах. Инициирую закрытое заслушивание по этому вопросу на комитете", — заявил он.

В то же время, как сообщили в НАБУ, обыски были проведены в частных компаниях, которые занимаются поставками продукции оборонной промышленности, в рамках уголовного производства по возможной растрате государственных средств в особо крупных размерах при закупке государством продукции оборонного назначения.

По данным Бюро, установлено, что одна из этих компаний заключила ряд контрактов на поставку силам обороны тепловизионных приборов. Общая сумма контрактов – почти 1,5 млрд гривен, из которых компания получила предоплату (от 80 до 100%).

"Несмотря на это, произошло нарушение сроков поставки более чем на 9 месяцев, что привело к несвоевременному получению ВСУ техники необходимой в борьбе с агрессией РФ. Кроме того, по состоянию на начало августа компания так и не поставила продукцию на сумму почти 200 млн грн. Это обусловило подачу Министерством обороны Украины иска о взыскании дебиторской задолженности и штрафных санкций", — говорится в сообщении.

По данным Бюро, зарубежные компании, аффилированные с компаниями-поставщиками, находятся в фокусе внимания западных стражей порядка по факту возможной легализации (отмывания) средств.

В то же время в НАБУ отметили, что перед началом обыска представителям компании предоставили решение о проведении обыска и предложили добровольно выдать необходимые следствию вещи и документы. После отказа было принято решение о проведении обыска.

"При обыске основного офисного помещения детективами не изымалась компьютерная техника, а все необходимые сведения скопированы на месте с участием специалиста. Следственные действия проведены с учетом специфики деятельности поставщика и обеспечения его бесперебойной работы, прежде всего, по выполнению своих обязательств перед Министерством обороны. Решение об изъятии документов принималось с учетом доводов представителей поставщика об их необходимости в текущей деятельности. В другом офисном помещении изъяты 2 личных ноутбука работников в связи с необходимостью их экспертного исследования и невозможностью детального осмотра непосредственно на месте обыска. Отдельное копирование конструкторских чертежей и документации, программных продуктов, являющихся интеллектуальной собственностью общества, не производилось", — заявили в Бюро.

Также отмечается, что при обыске был обнаружен сейф. В НАБУ подчеркнули, что поскольку ключи от него работники компании не предоставили, старшим группы было принято решение о его открытии средствами взлома.

Cейф в офисе Archer

"Сейчас расследование продолжается, устанавливаются, включая использование средств международного сотрудничества и финансовой разведки, все обстоятельства заключения контрактов и направления использования средств, полученных от Министерства обороны Украины. Разглашение других сведений может навредить досудебному расследованию", — сказано в сообщении.

В свою очередь руководитель Archer Александр Яременко сообщил, что обыски проходили в офисах и домах сотрудников, в ходе которых были изъяты телефоны, компьютеры и документы, касающиеся выполнения государственных контрактов.

По его словам, в настоящее время компания временно не может заниматься ремонтом, обслуживанием или "прошивкой" приборов Archer.

Напомним, как ранее писал "Телеграф", во время обысков у предпринимателей правоохранители все чаще изымают обнаруженные по месту их проведения средства и личные телефоны, хотя в судебных постановлениях о предоставлении разрешения на обыск говорится об изъятии документов.