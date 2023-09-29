Силовики начали массово изымать во время обысков у предпринимателей деньги и телефоны вместо документов, – СМИ

Во время обысков у предпринимателей правоохранители все чаще изымают обнаруженные по месту их проведения средства и личные телефоны, хотя в судебных постановлениях о предоставлении разрешения на обыск идет речь об изъятии документов.

Об этом пишет издание "Наші гроші".

В частности, в августе этого года Нацполиции Голосеевского района Киева с участием сотрудников СБУ провели обыски у предпринимателя Виктора Москвиченко. Основанием в судебном определении была указана необходимость изъятия документов, хотя их копии правоохранители уже получили ранее, утверждает сам Москвиченко.

"Документы искали даже в коробочках от пальчиковых лампочек, которые вставляются в подсветку на кухне. При этом вот все документы, пожалуйста, приезжайте к нам в офис, мы их предоставим, никто из этого тайны не делает, и у вас все эти документы уже есть. Но, наверное, цель обыска – это деньги… Такого не бывает, чтобы силовики вышли из дома с пустыми руками. Они должны забрать что-то", – рассказывал сам Московченко.

Однако после пятичасового обыска у него дома ни документов, ни денег не нашли, поэтому у бизнесмена изъяли личный телефон, хотя в судебном постановлении речь шла именно о документах.

"Сегодня в Украине наиболее выгодный бизнес – это "торговля" мобильными телефонами. Я знаю предприятия, у которых более десятка телефонов разные силовые структуры изъяли. Потом люди годами не могут их вернуть", – объясняет Московченко.

Обыски по этому же делу прошли еще у двух директоров предприятий, а также у директора фирмы "Адвансед Медтехнолоджи", которая покупала товары у компаний Московченко. У него дома изъяли около 100 тысяч евро.

Кроме того, в офисе компании самого Московченко стражи порядка изъяли 1,9 млн грн. При этом решение суда об аресте этих средств силовики смогли получить только через 1,5 месяца вместо установленного законом срока двое суток. Поэтому адвокаты не могли даже подать в суд ходатайство о возвращении вещей и средств.

Все указанные обыски прошли по делу о закупке Государственным агентством инфраструктурных проектов еще в 2020 году пол тысячи медицинских комплектов для спасателей ГСЧС. Дело открыла полиция Голосеевского района Киева.

Тогда для спасателей закупили такие комплекты по 199 тыс. грн. за штуку у ООО "Фармедис", владельцем которого являются жители Чернигова Дмитрий и Игорь Пчелинцевы. Дорогой частью медицинского комплекта стали дефибрилляторы Corpuls AED производства немецкой GS Elektromedizinische по 167 тыс. грн за штуку.

Эти дефибрилляторы фирма-победитель тендера купила у ООО "Адвансед Медтехнолоджи", которая уже приобрела медицинскую технику у компаний Московченко, импортировавших приборы и являющихся дистрибьюторами немецкого производителя.

Следователи считают, что поставщик "Укринфрапроекта" завысил цену на них на государственном тендере, но в судебном реестре нет ни одной о действиях следствия в отношении чиновников, которые ее покупали, ни в отношении победителя тендера. Однако открытие таких дел позволяет правоохранителям проводить обыски у предприятия-импортера, не связанного с победившей на тендере фирмой.

По оценке издания "Наші гроші", такие случаи могут свидетельствовать о давлении силовиков на бизнес.

"13 часов обысков у предприятия, которое никак не связано с победителем тендера через три года после проведения тендера – это, конечно, не о поисках фактов, это об увеличении списка предпринимателей, которые вынуждены выпрашивать назад свои деньги-мобильные телефоны и договариваться, чтобы таких обысков было поменьше", – отмечает издание.